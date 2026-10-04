جيش الإحتلال: القضاء على قيادي من حماس وعنصر آخر في غارتين على قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل معاذ جمال أبو ناصرة، الذي وصفه بأنه قيادي في حركة حماس، خلال غارة جوية استهدفت منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة في وقت سابق اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن غارة أخرى نُفذت أمس أسفرت عن مقتل محمود إبراهيم ديب عليان، الذي وصفه بأنه عنصر مسلح في منظومة الرصد والمراقبة التابعة لحماس.

وأضاف الجيش، في بيان، أن عليان رُصد مؤخرًا أثناء ما وصفه بالترويج لمخططات تستهدف قواته في منطقة «الخط الأصفر»، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل قدرات الحركة، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.



وأكد الجيش الإسرائيلي أن الغارتين نُفذتا في إطار عملياته ضد ما يصفه بالتهديدات الأمنية في قطاع غزة.