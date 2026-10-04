استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الأحد؛ جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إن مواطنا استشهد وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء قصف من مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة خان يونس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة قد أعلنت استشهاد 3 مواطنين، بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال في مدينتي دير البلح وخان يونس منذ صباح اليوم.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و237، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175 ألفا و206 جرحى.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، محيط بلدية نعلين، غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط البلدية، وأجرت تحقيقا مع رئيسها عماد الخواجا، قبل أن تتجه الى أطراف البلدة.

كما احتجزت قوات الاحتلال مواطنين خلال اقتحامها قرية الطبقة غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة للمرة الثانية منذ الأمس، واحتجزت المواطنين فادي ناصر أبو زعنونة، وخليل محمد أبو زعنونة، وأطلقت سراحهما بعد ساعات من احتجازهما والتحقيق معهما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال التي تواصل اقتحامها للقرية، تستخدم المواطنين، كدروع بشرية.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية في منطقة الزاهد بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن قوات الاحتلال تواصل حصارها البلدة القديمة من خلال تركيب المزيد من البوابات التي فصلت أحياء البلدة القديمة عن بعضها البعض، في سياق تضيق الخناق على المواطنين، وفرض السيطرة على البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف.