مشروع من غزة.. فلسطين تحصد المركز الأول في جائزة سيداري للابتكار البيئي

حصدت دولة فلسطين المركز الأول في جائزة سيداري للابتكار البيئي( مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا) لعام 2026، في اطار منافسة دولية لاستعراض الأفكار المتميزة والمبتكرة التي قدمها الشباب العربي لمواجهة التحديات البيئية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في منطقتنا العربية.

شهد التكريم حضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة ونائب رئيس مجلس أمناء سيداري د.منال عوض، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر ناجي الناجي، والمدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ا.د خالد فهمي، وسفير السويد في مصر داج يولين، ورئيس جامعة المستقبل ا.د عبادة سرحان ممثلا عن الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية، ونائب رئيس قطاع مياه النيل سامح عبد الرحمن ممثلا عن وزير الموارد المائية والري.

وأكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر؛ في كلمته على الاعتزاز الكبير بحصول المشروع الفلسطيني على المركز الأول في النسخة الأولى من جائزة سيداري للابتكار البيئي، من خلال مشروع نظام ذكي لإدارة الاستجابة الطارئة لأزمة تراكم النفايات الصلبة في قطاع غزة، الذي قدمه الباحث الشاب أنس يوسف محمد الأشقر؛ مؤكدا إن فوز مشروع من قطاع غزة بهذه الجائزة يكتسب مدلولا خاصًا لأنه ينطلق من أزمة حقيقية يعيشها شعبنا على الأرض، عبر فكرة تقنية مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية لتحديد أولويات التدخل، وتسريع الاستجابة، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار في حالات الطوارئ.

الابتكار ينشأ من قلب الأزمات

وأضاف السفير الناجي، أن أهمية هذا المشروع تكمن في قدرته على تحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى أداة لخدمة الإنسان والمجتمع، وفي تقديم نموذج يؤكد أن الابتكار يمكن أن ينشأ من قلب الأزمات، وأن أصعب الظروف لا تستطيع أن تطفئ رغبة الشباب في التعلم والإبداع وصناعة المستقبل خاصة أن هذا الإنجاز نبع من قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية والبيئية الاستثنائية التي يمر بها، ليبعث برسالة أمل مفادها أن الشباب الفلسطيني، رغم كل التحديات، لا يزال قادرًا على أن يكون شريكًا فاعلًا في صياغة الحلول، وفي إنتاج المعرفة، وفي المساهمة في مستقبل أكثر استدامة.

وسلط الناجي الضوء في حديثه حول الواقع البيئي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة عقود من الاحتلال وما رافقها من ممارسات ألحقت أضرارًا جسيمة بالبيئة والموارد الطبيعية مضيفا إن الحديث عن الابتكار البيئي في فلسطين ليس حديثًا عن رفاهية أو خيار مستقبلي، بل عن حاجة يومية وضرورة إنسانية، وعن قدرة العلم والشباب الفلسطيني على تطوير حلول عملية تساعد مجتمعاتهم على مواجهة الأزمات وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وتقوم فكرة مشروع الفائز الفلسطيني أنس الأشقر "نقاء" على تطوير بوابة جيومكانية مركزية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية، بهدف أتمتة وإدارة الاستجابة الطارئة لأزمة النفايات في قطاع غزة على اثر تراكم أكثر من 370 ألف طن من النفايات نتيجة حرب الإبادة على القطاع، إلى جانب شح الوقود، مما أدى إلى انتشار المكبات العشوائية وزيادة مخاطر تفشي الأوبئة والأمراض، ويهدف "نقاء" إلى دمج المستشعرات الذكية بحاويات النفايات لمراقبة مستويات امتلائها، وتطوير نموذج تنبؤي لرصد معدلات تراكم النفايات في المناطق المختلفة، إلى جانب إطلاق تطبيق مجتمعي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن مواقع النفايات. كما تربط المنظومة جميع البلديات في القطاع عبر منصة موحدة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويرفع كفاءة إدارة النفايات، ويدعم اتخاذ القرار، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ.

جدير بالذكر أن مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) يسعى باعتباره منصة للتعاون الإقليمي والدولي، إلى بناء شراكات استراتيجية بين الإقليم العربي وأوروبا ويسهم في تبادل المعرفة وتطوير السياسات والتعاون الفني، مما يدعم تنفيذ البرامج المشتركة التى تعزز الاستدامة والقدرة على الصمود البيئي.