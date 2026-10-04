محافظ رام الله يثمن دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

أشادت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محافظ رام الله ليلى غنام، بدور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وجهودها لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وحماية حقوقه الوطنية، مؤكدة اعتزاز الشعب الفلسطيني بالعلاقات الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال لقائها، اليوم / الأحد /، بالسفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين باسم عبدالهادي، حيث جرى آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومخاطر تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كما اطلعت غنام ، السفير عبد الهادي والوفد المرافق له، على الأوضاع في محافظة رام الله والبيرة، وتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم للمدن والقرى والمخيمات، مشيرة إلى أن المحافظة سجلت أعلى معدل لاعتداءات المستوطنين بين محافظات الضفة الغربية.
وأكدت أن المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية تتصاعد في ظل سياسات حكومة الاحتلال الأكثر تطرفا، وأن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني باتت مادة للتنافس في برامجها الانتخابية، خاصة الهجمة الشرسة التي يشنها الوزير إيتمار بن غفير على الأسرى في سجون الاحتلال.
وشددت غنام على إصرار القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات، بما يسهم في توحيد وحماية النظام السياسي الفلسطيني، وصون وحدة الجغرافيا الفلسطينية في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.
ومن جانبه، أكد السفير عبدالهادي ثبات الموقف المصري التاريخي الداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، واستمرار مصر في جهودها السياسية والدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.