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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لحظة بستناها بعد كل برنامج.. رامز جلال يحلق شعره زيرو ويعلق: ارجع لقرعتك

رامز
رامز
يارا أمين

فاجأ الفنان رامز جلال جمهوره بظهور جديد عقب انتهاء برنامجه الرمضاني، بعدما قرر التخلص من الشعر الذي ظهر به خلال الموسم والعودة إلى إطلالته الأصلية، حيث حلق شعره بالكامل «زيرو».

وشارك رامز جلال متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق خلاله لحظة حلاقة شعره أمام الكاميرا، ليظهر في نهاية الفيديو برأس حليق تمامًا.

وعلق رامز على الفيديو بطريقة ساخرة، قائلًا: «تخلص من فروتك وارجع لقرعتك»، في إشارة إلى عودته للظهور أصلع بعد انتهاء مهمته في البرنامج الرمضاني.

وقال رامز جلال خلال الفيديو: «دي اللحظة اللي بتسناها كل سنة بعد ما أخلص البرنامج بتاعي، لازم تتفرجوا عليها معايا يا جماعة»، مؤكدًا أن هذه اللحظة أصبحت بمثابة عادة ينتظرها بعد انتهاء تصوير برنامجه.

وأضاف رامز تعليقاته الكوميدية أثناء عملية الحلاقة، وسط أجواء ساخرة اعتاد الجمهور عليها في مقاطعه التي يشاركها عبر حساباته الرسمية.

ويأتي ظهور رامز جلال الجديد بعد مشاركته في موسم رمضان 2026 ببرنامج «رامز ليفل الوحش»، الذي واصل من خلاله تقديم برامج المقالب التي اعتاد على طرحها خلال شهر رمضان من كل عام.

وكان رامز قد اعتاد على تغيير إطلالته وشكل شعره مع كل موسم من برامجه، إذ ظهر خلال السنوات الماضية بألوان وتسريحات مختلفة، قبل أن يعود عقب انتهاء الموسم إلى إطلالته الأصلية.

وعلى الجانب الآخر، شارك رامز جلال مؤخرًا في بطولة فيلم «بيج رامي»، إلى جانب عدد من الفنانين، بينهم محمد أنور، وهدى الإتربي، وبسمة بوسيل، والعمل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج محمود كريم.

الفنان رامز جلال رامز جلال رمضان 2026 برنامج «رامز ليفل الوحش» فيلم «بيج رامي»

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