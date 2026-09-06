عم إبراهيم يتصدر التريند بعد واقعة ظهوره في السعودية.. قصة «يا ولي النعم» من موائد الحسين إلى الحرم

تصدر اسم عم إبراهيم منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تداول مقاطع فيديو له أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد اتخاذ إجراءات بحقه على خلفية مخالفة التعليمات المنظمة للتصوير في بعض الأماكن المقدسة.

وعاد اسم عم إبراهيم إلى الواجهة مجددًا، بعدما سبق أن اشتهر بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة «يا ولي النعم»، والتي ارتبطت بمقاطع الفيديو التي ظهر خلالها وهو يقدم الطعام مجانًا للزائرين والمحتاجين في منطقة الإمام الحسين بالقاهرة.

من هو عم إبراهيم؟

عرف أهالي منطقة الإمام الحسين عم إبراهيم منذ سنوات، بعدما اعتاد إعداد الطعام وتقديمه مجانًا للزائرين والمحتاجين وعابري السبيل.

وكانت الاستعدادات لإعداد المائدة تبدأ منذ الساعات الأولى من اليوم، لتقديم الوجبات لكل من يحضر إلى المكان، دون النظر إلى ظروفه أو هويته.

ومع مرور السنوات، أصبح عم إبراهيم أحد الوجوه المعروفة في المنطقة، وتشير روايات متداولة إلى استمراره في إعداد وتقديم الطعام لعقود طويلة.

«يا ولي النعم».. سر شهرة عم إبراهيم

خلال الفترة الماضية، انتشرت مقاطع فيديو لعم إبراهيم وهو يردد عبارة «يا ولي النعم»، لتتحول الجملة إلى علامة مميزة ارتبطت باسمه، وتنتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت العبارة تظهر في سياق حديثه عن الدعاء وشكر الله، قبل أن تتحول إلى جملة متداولة بين رواد مواقع التواصل، وساهمت في زيادة انتشار قصته خارج نطاق منطقة الحسين.

من يساهم في مائدة الطعام؟

وبحسب تصريحات سابقة لعم إبراهيم في مقاطع متداولة، فإن مائدة الطعام لا تعتمد على مجهوده وحده، وإنما يساهم في استمرارها عدد من أهل الخير، من بينهم رجال أعمال وفنانون ولاعبو كرة قدم.

كما تحدث عن اعتقاده بأن الطعام الذي يتم تقديمه للناس تحل فيه البركة، وكان يردد عبارات من بينها «الفول مبيخلصش» و«الطعمية مبتخلصش» و«الجبنة مبتخلصش»، في إشارة إلى استمرار المائدة رغم أعداد الوجبات التي يتم توزيعها.

عم إبراهيم في السعودية لأداء العمرة

عاد عم إبراهيم إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وتداول مستخدمون مقاطع فيديو ظهر خلالها أثناء السعي بين الصفا والمروة في المسجد الحرام، وسط تجمع عدد من الأشخاص حوله وتصويره، بينما كان يردد العبارات التي اشتهر بها.

وبعد انتشار المقاطع، اتخذت الجهات المختصة إجراءات بحقه بسبب مخالفة التعليمات المنظمة للتصوير في بعض المواقع المقدسة.

ماذا حدث لعم إبراهيم في الحرم المكي؟

وبحسب ما تم تداوله حول الواقعة، جرى التحفظ على عم إبراهيم داخل نطاق الحرم المكي، والتعامل معه من جانب الجهات المختصة بشرطة الحرم، قبل استكمال إجراءات التحقق والتحقيق المتعلقة بالواقعة.

ووفقًا للروايات المتداولة، تم الإفراج عنه بعد انتهاء الإجراءات، مع حذف الصور الموجودة على هاتفه، والسماح له باستكمال وجوده لأداء مناسك العمرة، إلى جانب تحذيره من تكرار تصوير أو تداول مثل هذه المقاطع.

كما أشارت الروايات المتداولة إلى أن بعض المقاطع التي ظهر فيها عم إبراهيم خلال وجوده في الأراضي المقدسة لم يكن هو من قام بتصويرها، وإنما التقطها أشخاص كانوا متواجدين حوله.

وهكذا انتقل اسم عم إبراهيم من مائدة الطعام في منطقة الحسين، إلى الشهرة بعبارة «يا ولي النعم»، ثم إلى تصدر مواقع التواصل مرة أخرى بسبب ظهوره أثناء أداء مناسك العمرة في السعودية