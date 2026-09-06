أظهرنا جودتنا.. أوديجارد يُشيد بدور هافيرتز الحاسم في هدفه بمرمى تشيلسي

قال مارتن أوديجارد قائد أرسنال، إن مباراة تشيلسى فى الدورى الإنجليزى كانت صعبة للغاية وأمام خصم قوى.



وتابع فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»: «كانت مباراة كبيرة أمام خصم قوى. لقد كانت مواجهة صعبة للغاية بالنسبة لنا، لكننا نجحنا فى تحقيق هدفنا فى النهاية. عقليتنا تقوم على مواصلة القتال. لم يكن استقبال هدف مبكر أمراً مثالياً، لكن رد فعلنا كان رائعاً؛ فقد قدمنا ​​أداءً جيداً فى الشوط الثانى وحصدنا ثمار ذلك».

وواصل: «لقد أظهرنا جودتنا اليوم، وكانت النتيجة انعكاساً لذلك». وعن علاقته بـ هافيرتز زميله بالفريق، قال: «إنه لاعب ذكى للغاية ويتحرك بشكل ممتاز؛ فهو يجذب انتباه المدافعين. عندما ينطلق هو للأمام وأتقدم أنا من الخلف، أجد نفسى دائماً فى وضع يسمح لى بالاستلام دون رقابة. لقد كان هدفاً رائعاً».

وصرح إزرى كونسا، مدافع أرسنال، لشبكة «سكاى سبورتس» قائلاً: «شعرت وكأننى فى بيتى منذ اللحظة الأولى لانضمامي؛ فقد كان الزملاء رائعين وكذلك الجهاز الفنى. أنا فى غاية الحماس لخوض مباراتى الأولى على أرضنا، والأهم هو حصد النقاط الثلاث».

وعن التأخر فى النتيجة: «هذا جزء من كرة القدم، والأهم هو كيفية رد فعلك. أعلم أن الحفاظ على نظافة الشباك أمر يحظى بتقدير كبير هنا، لكننا تعاملنا مع الموقف بشكل رائع».

وعن التدخل الدفاعى ضد زميله السابق مورجان روجرز: «لقد أشعل ذلك حماس الجماهير. إذا أخطأت فى التوقيت تكون العواقب وخيمة، لكن إذا نجحت فيه، فالشعور يكون رائعاً دائماً. وفى ظروف أخرى، أعتقد أننا كنا سنسجل ثلاثة أو أربعة أهداف».

وقد حقق فريق أرسنال الفوز على تشيلسى فى الجولة الثالثة من الدورى، بهدفين لهدف، فى لقاء شهد تسجيل أوديجارد لهدف الفوز.