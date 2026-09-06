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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يباغت آرسنال بهدف فى بداية المباراة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي
حسن العمدة

أحرز تشيلسي الهدف الأول في شباك آرسنال من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الإمارات، في الجولة الثالثة ،ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف تشيلسي في الدقيقة 2، بعد كرة مرتدة من خارج منطقة الجزاء ليسدد مورجان روجرز كرة على الطاير سكنت شباك حارس مرمى أرسنال. 

ويدخل تشيلسي المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، لاكروا، أتشيامبونج.

خط الوسط: بيدرو نيتو، ريس جيمس، لافيا، هاتو.

خط الهجوم: كول بالمر، جواو بيدرو، مورجان روجرز.


وجاء تشكيل آرسنال أمام تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، كونسا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: لويس سكيلي، أوديجارد، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، تزوليس.


 

تشيلسي آرسنال الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

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