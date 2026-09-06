القبض على شخص رقص على مركب بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلالها أحد الأشخاص حال قيامه بالرقص بحركات إستعراضية مع عدد من الأطفال على بعض المراكب بدمياط .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب الظاهر بمقاطع الفيديو (طالب - مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بأداء عروض إستعراضية راقصة على تلك المراكب ويقوم بنشر تلك المقاطع على صفحته لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، كما أمكن تحديد المراكب الظاهرة بمقاطع الفيديو وتبين كونها "بدون ترخيص" وتم تحرير مخالفات لمالكيها (5 صيادين).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





