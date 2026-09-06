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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خبطه وجري.. القبض على طالب صدم سيارة بالشيخ زايد

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام طفل بقيادة سيارة والإصطدام بسيارته ولواذه بالفرار حال سيرهما بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة .
 


 

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بمحافظة الجيزة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 4 / الجارى حال سيره بالسيارة قيادته بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد فوجئ بقيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام به ولواذه بالفرار .


 

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب "يحمل رخصة قيادة سارية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية .


 

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

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