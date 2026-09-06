عبارات مسيئة على لافتتين.. القبض على سائق مبكروباص بإمبابة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بوضع لافتتين "مضيئتين ومتحركتين" بالميكروباص من الخلف مدون بهما عبارات مسئية وذلك أثناء سيره بالسيارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 4 سبتمبر الجارى أثناء سيره بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، وأضاف أن اللافتتين تعملان بفوانيس الليد من خلال برنامج على هاتفه المحمول، وأنه قام بتدوين عبارات مسيئة عليها بقصد المزاح مع السائقين بالموقف.

وتم التحفظ على السيارة .. واتخاذ الإجراءات القانونية.