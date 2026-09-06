عرض الفيلم التونسي «الذراري الحمر» في الأردن.. الأربعاء المقبل

تستضيف الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عرض الفيلم الروائي التونسي الطويل «الذراري الحمر» للمخرج لطفي عاشور، وذلك يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، على المسرح الخارجي بمقر الهيئة في الدوار الأول بمنطقة جبل عمان.



ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم جلسة نقاشية مع المخرج لطفي عاشور، يتحدث خلالها عن تجربة صناعة الفيلم، وكواليس العمل، والقصة التي استند إليها، وذلك بحضور الجمهور، فيما تأتي الفعالية بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والدعوة إليها عامة.



قصة فيلم «الذراري الحمر»

تدور أحداث الفيلم في جبل مغيلة بتونس خلال نوفمبر 2015، حيث يعيش أشرف، البالغ من العمر 14 عامًا، تجربة قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب، بعدما يبتعد عن منزله برفقة ابن عمه، قبل أن ينهار عالمهما تحت وطأة حادث عنيف ومدمر.



ينجو أشرف من الحادث، لكنه يعود إلى منزله محملًا برسالة قاسية ومرعبة، في الوقت الذي تغرق فيه قريته في حالة من الصمت والخوف، وسط غياب السلطات.



وبين الواقع الذي يواجهه والأحلام التي تطارده، يجد أشرف نفسه عالقًا في مواجهة الخسارة والصدمة، لتتحول أحداث الفيلم إلى رحلة إنسانية وشعرية عميقة داخل نفسية طفل يحاول مواجهة تجربة تفوق قدرته على الاحتمال.



واستوحى المخرج لطفي عاشور أحداث «الذراري الحمر» من وقائع حقيقية، مقدمًا من خلاله معالجة سينمائية تركز على آثار الصدمة النفسية، وقوة الإنسان الهادئة في مواجهة الألم والفقد.

وحقق فيلم «الذراري الحمر» حضورًا لافتًا في المهرجانات السينمائية، حيث حصد 13 جائزة، من بينها جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل في الدورة الخامسة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي «أول فيلم» عام 2024.



كما حصل الفيلم على جائزة التانيت الذهبي (Tanit d’Or) لأفضل فيلم في مهرجان قرطاج السينمائي في العام نفسه، إلى جانب ترشحه لـ 11 جائزة دولية.

والفيلم من تأليف وإخراج لطفي عاشور، وتبلغ مدته 100 دقيقة، وهو من نوعية الدراما، ويُعرض باللغة العربية باللهجة التونسية، مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، وهو إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وبلجيكا وبولندا والمملكة العربية السعودية وقطر.