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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الخميس.. الفرقة القومية العربية للموسيقى تستهل موسمها على مسرح الجمهورية

"القومية العربية للموسيقى
"القومية العربية للموسيقى
أ ش أ

تستهل الفرقة القومية العربية للموسيقى موسمها الفني الجديد (2026-2027)، بحفل طربي مميز تنظمه دار الأوبرا في الثامنة مساء الخميس المقبل على مسرح الجمهورية، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ويحتفي بألحان الموسيقار رياض السنباطي، ونخبة من روائع زمن الفن الجميل.

ويضم برنامج الحفل باقة من أشهر الأعمال الغنائية والموسيقية، من بينها "لحن الوفاء"، "مين يشتري الورد"، "ع الحلوة والمرة"، "تملي في قلبي يا حبيبي"، "الأطلال"، "شفت حبيبي"، "إياك من حبي"، "أروح لمين"، و"مصر تتحدث عن نفسها"، إلى جانب موسيقى "دليلي احتار" و"الحب كده".

ويحيي فقرات الحفل كل من آية عبد الله، وأحمد سعيد، وأحمد قمر الزمان، وغادة آدم، وسامح منير، وريم كمال، بمشاركة عازف العود محمود عبد الفتاح.

ويأتي الحفل في إطار استراتيجية وزارة الثقافة ودار الأوبرا لإعادة اكتشاف روائع التراث الموسيقي والغنائي العربي وإحياء أعماله الخالدة، وإتاحتها للجمهور في رؤى فنية معاصرة، بما يؤكد قيمتها الإبداعية ودورها الراسخ في تشكيل وجدان الأجيال.

الفرقة القومية العربية للموسيقى حفل طربي الموسيقار رياض السنباطي

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