خلافات الميراث.. ضبط رجل وزوجته تعديا على بنات شقيقه في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام عمها وزوجته بالتعدى عليها وشقيقاتها بالسب بكفر الشيخ .





بالفحص أمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ) وبسؤالها قررت بتضررها من عمها وزوجته لقيامهما بالتعدى عليها بالسب وإتهامها بسرقة بعض الأوراق من منزل جدتها لخلافات بينهم حول الميراث "محرر بشأنها عدة محاضر" .

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .