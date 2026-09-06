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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا .. إنفانتينو يعلن ترشحه لرئاسة الفيفا لولاية جديدة

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
أ ش أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا الأحد أن الرئيس الحالي للاتحاد جياني إنفانتينو سيرشح نفسه للانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

وجاء الإعلان عن القرار عقب المصادقة على الجدول الزمني الانتخابي المقرر عقده في المؤتمر القادم للهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، ويهدف إنفانتينو من خلال هذا القرار إلى تمديد ولايته على رأس قيادة الفيفا، والتي بدأها عام 2016.

وشهد عهد إنفانتينو التشجيع على زيادة عدد فرق البطولات الكبرى مثل كأس العالم وقد ساهمت هذه الإجراءات في زيادة الإيرادات العالمية للعبة، وإن كانت قد أثارت أيضًا جدلًا واسعًا داخل قطاع كرة القدم.

وعلى الرغم من ترشحه، تشير التوقعات الانتخابية إلى وجود نقاشات استراتيجية بين الاتحادات القارية المختلفة، كما شككت عدة دول أوروبية في السياسات الإدارية مؤخرًا.

وستُجرى الانتخابات المقبلة للفيفا في مارس 2027 خلال الجمعية العمومية للاتحادات الأعضاء وسيحدد هذا الاجتماع توجه قيادة كرة القدم العالمية في السنوات القادمة.

وكانت دول أوروبية قد سحبت الشهر الماضي تهديدها بمقاطعة مسابقات الفيفا بعدما تلقت ضمانات بعدم تكرار محاولات مماثلة لتغيير هيكل اللعبة، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قيادة تحرك دولي يستهدف دفع إنفانتينو إلى مغادرة منصبه.


 

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو

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