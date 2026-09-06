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مراسل القاهرة الإخبارية : انتهاء اجتماع ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ويتكوف وكوشنر يحملان خطة جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا؟.. مسؤول سابق بالناتو يوضح

نيكولاس ويليامز
نيكولاس ويليامز
محمود زيدان

قال نيكولاس ويليامز، مسؤول سابق في الناتو، إنه من الصعب معرفة ما إذا كانت الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محمّلة بخطة جديدة لإنهاء هذا الصراع، لافتا إلى أنه كانت هناك في السابق خطة من 28 نقطة، وتم تعديلها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه كان هناك اجتماع بين الرئيس ترامب وبوتين في ألاسكا، وخلال هذا الاجتماع، كان يبدو أن هناك اتفاقًا على إنهاء هذه المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وتمت مشاركة الفكرة الروسية، وكان لدى زيلينسكي أيضًا فكرة عن السلام.

وتابع: "لكن هل هذه فكرة جديدة؟ لا أحد يعرف، ومن هذا اللقاء يمكن أن تتولد أفكار جديدة تتعلق بالسلام وإنهاء هذا الصدام بين روسيا وأوكرانيا".

ولفت إلى أن الأوروبيون يريدون أن يعرفوا ما يحدث حتى يقوموا بالتأثير في مسار هذه المفاوضات، ترامب ينصت إلى الأوروبيين عندما يريد ذلك فقط، وبالنسبة إلى علاقة بوتين وترامب، فإن بوتين يرى أن هذه العلاقة جيدة، وترامب يريد أن يقوم بإبرام صفقة سلام مع بوتين، وتقريبًا من دون انخراط الأوروبيين في ذلك.

وأكد أنه لا يمكن أن تتم هذه الصفقة من دون الأوروبيين، لأنها تمس أمنهم، ومن ثم فإن الأوروبيين يندفعون من أجل معرفة ما يحدث، وأيضًا من أجل تحذير الرئيس ترامب من أن إحلال السلام بأي ثمن أمر غير مقبول بالنسبة إلى الأوروبيين.

نيكولاس ويليامز أخبار توك شو تقاير وأخبار الناتو الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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