قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدم بالجيش الإسرائيلي وزار إيران.. اعتقال مؤرخ روسي بتهمة التجسس لصالح طهران
رحل باكيًا في حب ابنه.. اللحظات الأخيرة لمعتمر قنا ضحية حادث الأتوبيس بالسعودية
قبل الشتاء.. استشاري مناعة تكشف أهم اللقاحات لحماية الأطفال من نزلات البرد والأمراض التنفسية
برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا | 5 غيابات مؤكدة لريال مدريد قبل صدامه مع إنتر ميلان
من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض
الدوري الإنجليزي| التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين أرسنال وتشيلسي
البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين
مقتل 3 أشخاص في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على النبطية جنوب لبنان
الجزائر تودع الطفل أيوب.. تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد انتشاله من بئر
الكويت .. حبس 3 نواب بتهمة الإساءة للذات الأميرية وللقضاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن أعمال الموجة الـ30.. إزالة 52 حالة تعدٍ على مساحة 10 آلاف متر بقنا

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركزي قنا ونقادة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي الحاسم لكافة صور التعديات والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وفرض الانضباط والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 52 حالة تعدٍ ومخالفة بإجمالي مساحة بلغت 10 آلاف و400 متر بمركزي قنا ونقادة.

وفي هذا الإطار، واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور، رئيس المركز، حملاتها لإزالة التعديات والمخالفات، حيث تم تنفيذ 43 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 8600 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ 4 حالات متغيرات مكانية بمساحة 800 متر مربع، فضلاً عن تنفيذ 5 حالات بناء بدون ترخيص بإجمالي مساحة بلغت 1000 متر مربع.

وجاءت الحملة تحت إشراف طلعت عبد الشافي وفراج الوحش، نائبي رئيس المركز، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وبمشاركة رئيس الحي ومسؤولي التنظيم والتقنين بالوحدة المحلية.

وفي مركز نقادة، وتحت إشراف ياسر حمادي، رئيس المركز، واصلت الوحدة المحلية جهودها المكثفة للتصدي لأعمال البناء المخالف، حيث نفذت حملة بقرية البحري قمولا، وتحديداً بمنطقتي قرقطان والحرازات، أسفرت عن فك شدتين خشبيتين استعداداً لصب سقف بالدور الثاني العلوي والدور الرابع العلوي.
 

وجاءت الحملة بقيادة أحمد سلمي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة أحمد البتيتي، رئيس قرية البحري قمولا، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما تم مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة والتي شملت ألواح وعروق خشبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قنا أراضي أملاك الدولة إزالة التعديات مركز نقادة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة صيادلة الجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

ترشيحاتنا

الحادث

«شوفت الموت بعيني وعايز حقي».. ناجٍ من حادث طريق مصر الإسماعيلية يروي لحظات الرعب تحت أنقاض سيارته

صورة ارشيفية

هذا الأسبوع.. لقاءات فكرية وحفلات فنية وورش إبداعية ضمن أجندة قصور الثقافة بالمحافظات

فعاليات ثقافية وفنية

مجمع فنون 15 مايو ينهي العمل بجدارية "مصريات" استعدادا للافتتاح الرسمي

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد