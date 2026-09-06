ضمن أعمال الموجة الـ30.. إزالة 52 حالة تعدٍ على مساحة 10 آلاف متر بقنا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركزي قنا ونقادة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي الحاسم لكافة صور التعديات والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وفرض الانضباط والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 52 حالة تعدٍ ومخالفة بإجمالي مساحة بلغت 10 آلاف و400 متر بمركزي قنا ونقادة.

وفي هذا الإطار، واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور، رئيس المركز، حملاتها لإزالة التعديات والمخالفات، حيث تم تنفيذ 43 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 8600 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ 4 حالات متغيرات مكانية بمساحة 800 متر مربع، فضلاً عن تنفيذ 5 حالات بناء بدون ترخيص بإجمالي مساحة بلغت 1000 متر مربع.

وجاءت الحملة تحت إشراف طلعت عبد الشافي وفراج الوحش، نائبي رئيس المركز، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وبمشاركة رئيس الحي ومسؤولي التنظيم والتقنين بالوحدة المحلية.

وفي مركز نقادة، وتحت إشراف ياسر حمادي، رئيس المركز، واصلت الوحدة المحلية جهودها المكثفة للتصدي لأعمال البناء المخالف، حيث نفذت حملة بقرية البحري قمولا، وتحديداً بمنطقتي قرقطان والحرازات، أسفرت عن فك شدتين خشبيتين استعداداً لصب سقف بالدور الثاني العلوي والدور الرابع العلوي.



وجاءت الحملة بقيادة أحمد سلمي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة أحمد البتيتي، رئيس قرية البحري قمولا، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما تم مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة والتي شملت ألواح وعروق خشبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

