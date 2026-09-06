رئيس جامعة المنيا يتفقد المراحل النهائية لأعمال مركز العلاج الطبيعي والمعمل المركزي

في إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع مستشفى الباطنة والجراحات بجامعة المنيا، أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لمتابعة المراحل النهائية لأعمال تجهيز مركز الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي والمعمل المركزي بالدور الأرضي بملحق المستشفى، والاطمئنان على جاهزية الأقسام المختلفة لبدء التشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشافعي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.



وتفقد رئيس الجامعة مركز الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، والمجهز بأحدث الوسائل والتقنيات العلاجية والتأهيلية؛ حيث يضم غرفًا للعلاج بالليزر والأشعة تحت الحمراء والعلاج بالشمع، إلى جانب قاعات للـ«جيمنازيوم» وإعادة التأهيل المتكاملة، وغرف العلاج المائي التي تشمل الجاكوزي والمغطس، فضلًا عن قسم للتجهيزات وغرف لتغيير ملابس المرضى.



وأشار إلى أن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من هذا الصرح الطبي يمثل نقلة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن المستشفى سيقدم خدماته لنحو 7 ملايين مواطن بمحافظة المنيا، إلى جانب استقبال الحالات المحولة والمترددين من محافظات شمال ووسط الصعيد.

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع وصل إلى نسبة جاهزية 100%، وأن مرحلة التشغيل التجريبي تستهدف اختبار كفاءة منظومة العمل وجاهزية الأجهزة والتجهيزات والأنظمة الطبية المختلفة.

كما تفقد رئيس الجامعة المعمل المركزي الملحق بالمستشفى بالدور الأرضي، والذي يمثل أحد المكونات الأساسية للمنظومة التشخيصية بالمستشفى، حيث يضم مناطق متخصصة لاستقبال وسحب وتجميع عينات الدم والبول وغيرها من العينات، إلى جانب التجهيزات والخدمات المساندة، ومعامل متخصصة في عدد من المجالات الطبية، بما يدعم سرعة ودقة التشخيص وتوفير نتائج الفحوصات اللازمة لخدمة المرضى والأقسام الطبية المختلفة.

واطلع على التجهيزات الخاصة بـقسم الأشعة بالدور الأرضي، والذي من المقرر أن يضم عددًا من غرف الفحوصات المتخصصة تشمل خدمات غرف أشعة الموجات الصوتية والأشعة التليفزيونية والأشعة السينية والأشعة المقطعية، إلى جانب غرف الخدمات والتمريض وكتابة التقارير ومناطق انتظار المرضى، بما يوفر منظومة متكاملة للتشخيص الطبي داخل المستشفى.

وتفقد رئيس الجامعة أيضًا تجهيزات القسم الإداري للمستشفى، والذي يضم مكاتب إدارة المستشفى والنواب، إلى جانب إدارات الشئون الإدارية والمالية والسكرتارية، بما يضمن توفير بيئة إدارية وتنظيمية متكاملة تدعم كفاءة التشغيل وإدارة مختلف الخدمات الطبية.

