قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الشتاء.. استشاري مناعة تكشف أهم اللقاحات لحماية الأطفال من نزلات البرد والأمراض التنفسية
برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا | 5 غيابات مؤكدة لريال مدريد قبل صدامه مع إنتر ميلان
من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض
الدوري الإنجليزي| التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين أرسنال وتشيلسي
البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين
مقتل 3 أشخاص في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على النبطية جنوب لبنان
الجزائر تودع الطفل أيوب.. تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد انتشاله من بئر
الكويت .. حبس 3 نواب بتهمة الإساءة للذات الأميرية وللقضاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
كوشنر وويتكوف يضغطان لإنهاء حرب أوكرانيا قبل الشتاء
بينهما طفلة.. صحة غزة: شهيدان و6 مصابين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد المراحل النهائية لأعمال مركز العلاج الطبيعي والمعمل المركزي

تفقد مستشفى الباطنة
تفقد مستشفى الباطنة
ايمن رياض

في إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع مستشفى الباطنة والجراحات بجامعة المنيا، أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لمتابعة المراحل النهائية لأعمال تجهيز مركز الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي والمعمل المركزي بالدور الأرضي بملحق المستشفى، والاطمئنان على جاهزية الأقسام المختلفة لبدء التشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشافعي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.


وتفقد رئيس الجامعة مركز الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، والمجهز بأحدث الوسائل والتقنيات العلاجية والتأهيلية؛ حيث يضم غرفًا للعلاج بالليزر والأشعة تحت الحمراء والعلاج بالشمع، إلى جانب قاعات للـ«جيمنازيوم» وإعادة التأهيل المتكاملة، وغرف العلاج المائي التي تشمل الجاكوزي والمغطس، فضلًا عن قسم للتجهيزات وغرف لتغيير ملابس المرضى.


وأشار  إلى أن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من هذا الصرح الطبي يمثل نقلة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن المستشفى سيقدم خدماته لنحو 7 ملايين مواطن بمحافظة المنيا، إلى جانب استقبال الحالات المحولة والمترددين من محافظات شمال ووسط الصعيد.

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع وصل إلى نسبة جاهزية 100%، وأن مرحلة التشغيل التجريبي تستهدف اختبار كفاءة منظومة العمل وجاهزية الأجهزة والتجهيزات والأنظمة الطبية المختلفة.

كما تفقد رئيس الجامعة المعمل المركزي الملحق بالمستشفى بالدور الأرضي، والذي يمثل أحد المكونات الأساسية للمنظومة التشخيصية بالمستشفى، حيث يضم مناطق متخصصة لاستقبال وسحب وتجميع عينات الدم والبول وغيرها من العينات، إلى جانب التجهيزات والخدمات المساندة، ومعامل متخصصة في عدد من المجالات الطبية، بما يدعم سرعة ودقة التشخيص وتوفير نتائج الفحوصات اللازمة لخدمة المرضى والأقسام الطبية المختلفة.

واطلع على التجهيزات الخاصة بـقسم الأشعة بالدور الأرضي، والذي من المقرر أن يضم عددًا من غرف الفحوصات المتخصصة تشمل خدمات غرف أشعة الموجات الصوتية والأشعة التليفزيونية والأشعة السينية والأشعة المقطعية، إلى جانب غرف الخدمات والتمريض وكتابة التقارير ومناطق انتظار المرضى، بما يوفر منظومة متكاملة للتشخيص الطبي داخل المستشفى.

وتفقد رئيس الجامعة أيضًا تجهيزات القسم الإداري للمستشفى، والذي يضم مكاتب إدارة المستشفى والنواب، إلى جانب إدارات الشئون الإدارية والمالية والسكرتارية، بما يضمن توفير بيئة إدارية وتنظيمية متكاملة تدعم كفاءة التشغيل وإدارة مختلف الخدمات الطبية.
 

المنيا جامعة المنيا مستشفى العلاج الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة صيادلة الجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد