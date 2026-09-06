«ثقافة وفن لكل مواطن».. برنامج «المواطنة» يطرق أبواب قريتى عطف حيدر وبردنوها بالمنيا

تبدأ غدًا الاثنين فعاليات فنية وثقافية بقريتي عطف حيدر بمركز العدوة وبردنوها بمركز مطاي، ضمن برنامج «المواطنة»، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وذلك في إطار التوسع في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف المراكز والقرى.

وتتواصل الفعاليات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 سبتمبر، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية وورش الإبداع، بما يتيح للأطفال والشباب والأهالي فرصًا للمشاركة والتعلم واكتشاف مواهبهم، وتشمل ورشًا للأشغال اليدوية والفنون المختلفة، ومعرضًا للكتاب، وعروضًا للمسرح الشعبي، ولقاءات توعوية، وورشًا للحكي بالعرائس، إلى جانب استكمال عدد من الورش الفنية واليدوية.

ويحمل البرنامج شعار «ثقافة وفن لكل مواطن»، ويستهدف إتاحة الأنشطة الثقافية والفنية لأبناء القرى، وفتح مساحات جديدة أمام المواهب للإبداع والتعبير عن قدراتهم، فضلًا عن تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعي وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وأكد محافظ المنيا، أن وصول الثقافة والفنون إلى القرى يمثل أحد المحاور المهمة في جهود المحافظة لبناء الإنسان وتنمية الوعي، مشيرًا إلى حرص برنامج «المواطنة» على تقديم أنشطة متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والشباب، وتشجعهم على المشاركة والإبداع.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج يستهدف تنفيذ فعالياته في 60 قرية بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية لأبناء القرى والمناطق الأكثر احتياجًا للبرامج المجتمعية.

وأضاف أن الفنون والثقافة تتجاوز كونها أنشطة ترفيهية، لتصبح أدوات فاعلة في بناء الشخصية، واكتشاف المواهب، وتنمية القدرات، وتعزيز قيم الحوار والانتماء والمشاركة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للبرامج التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وتصل بالأنشطة والخدمات الثقافية إلى مختلف أنحاء المحافظة.