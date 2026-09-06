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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات بي إم دبليو 1 Series موديل 2026 في السعودية

بي إم دبليو 1 Series
بي إم دبليو 1 Series
صبري طلبه

تأتي بي إم دبليو 1 Series موديل 2026 ضمن فئة السيارات الهاتشباك الفاخرة، مع تصميم حديث وأبعاد مدمجة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية والراحة، وتتوفر السيارة في السوق السعودي عبر باقة من الفئات منها 116i، التي تعتمد على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني.

محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات

تعتمد نسخة BMW 116i على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، بسعة 1.5 لتر وبثلاث أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 122 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية وفق نظام الدفع FWD.

بي إم دبليو 1 Series

تسارع BMW 116i  

تستطيع بي إم دبليو 1 Series 116i الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 210 كم في الساعة، في حين تحتاج السيارة إلى 9.8 ثانية للانطلاق من السكون إلى 100 كم في الساعة. 

أبعاد بي ام دبليو 1 Series

تبلغ سعة خزان الوقود 49 لترًا، فيما يتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 1,390 و1,425 كجم، وتحافظ بي إم دبليو 1 Series على أبعادها المدمجة التي تلائم طبيعة السيارات الهاتشباك، إذ يبلغ طولها 4,361 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,800 مم وارتفاعها إلى 1,459 مم. وتبلغ قاعدة العجلات 2,670 مم.

بي إم دبليو 1 Series

أبرز تجهيزات السيارة

تحصل المقصورة على مقاعد مكسوة بالجلد، مع توفير إمكانية التعديل الكهربائي والتدفئة للمقعدين الأماميين، كما يأتي المقود متعدد الوظائف، بما يتيح للسائق التحكم في عدد من الوظائف، وتضم السيارة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة.

بي إم دبليو 1 Series

وتدعم الشاشة الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما توجد شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، إلى جانب نظام صوتي من Harman Kardon، مع شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول، وتكتمل تجهيزات المقصورة بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

سعر بي إم دبليو 1 Series 2026 في السعودية

يبدأ سعر بي إم دبليو 1 Series موديل 2026 في السوق السعودية من 200,445 ريالا.

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