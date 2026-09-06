أسعار ومواصفات دودج دورانجو 2026 في السعودية

تعزز دودج دورانجو 2026 من تواجدها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم في السوق السعودي، حيث تجمع السيارة الأمريكية بين الحجم الكبير خيارات المحركات، إلى جانب باقة من التقنيات المساعدة.

محركات دودج دورانجو 2026

تقدم دودج دورانجو 2026 خيارين من المحركات، يبدأ الأول بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.6 لتر، ينتج قوة تصل إلى 295 حصانا مع عزم دوران يبلغ 353 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي RWD.

دودج دورانجو 2026

أما الخيار الثاني فيعتمد على محرك بنزين V8 بسعة 5.7 لتر، وتصل قوته إلى 360 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران 529 نيوتن مترk ويعمل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، إلى جانب نظام دفع رباعي 4WD.

تسارع يصل إلى 96 كم خلال 7.4 ثانية

تحتاج السيارة إلى 7.4 ثانية للانتقال من الثبات إلى سرعة 96 كم/س، وتأتي منظومة الحركة بمحركات احتراق داخلي تعمل بالبنزين دون نظام هجين، بينما تبلغ سعة خزان الوقود في دودج دورانجو 93 لترا.

تصميم دودج دورانجو 2026

تنتمي دورانجو إلى فئة الـ SUV كبيرة الحجم، ويبلغ طولها 5,100 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,925 ملم وارتفاعها إلى 1,831 ملم، وتمتد قاعدة العجلات بطول 3,043 ملم، في حين يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,409 كجم.

دودج دورانجو 2026

وتوفر السيارة مساحة خلفية للأمتعة تبلغ 488 لترا، كما تتضمن التجهيزات الخارجية في دودج دورانجو 2026 مصابيح أمامية وخلفية ونهارية تعمل بتقنية LED، وتستند السيارة إلى جنوط من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

أسعار دودج دورانجو 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار دودج دورانجو 2026 في السعودية من 220,248 ريالا للفئة الأولى، بينما تتراوح أسعار الفئات الأعلى بين 244,462 و291,088 ريالا.