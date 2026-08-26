شاهد| دودج تشارجر 2027 الجديدة

كشفت شركة دودج عن طرازها الجديد دودج تشارجر موديل 2027 ، وتنتمي تشارجر لفئة السيارات الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، ويأتي اللون الجديد مستعار مباشرة من طراز دودج دورانجو .

سيارة دودج تشارجر موديل 2027

محرك دودج تشارجر موديل 2027

تحصل سيارة دودج تشارجر موديل 2027 علي قوتها من محرك هوريكان مع شاحن توربيني سعه 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 420 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة دودج تشارجر موديل 2027

ويوجد بـ سيارة دودج تشارجر موديل 2027 محرك اخر، ينتج قوة 550 حصان، وعزم دوران 531 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة دودج تشارجر موديل 2027

وبها محرك أيضا يخرج قوة 600 حصان، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية .

مواصفات دودج تشارجر موديل 2027

سيارة دودج تشارجر موديل 2027

زودت سيارة دودج تشارجر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مكابح "بريمبو" (Brembo) قوية ومخمدات تعليق قابلة للتكيف مخصصة للحلبات.

تاريخ شركة دودج في صناعة السيارات

بدأ الأخوان دودج عملهما بإنتاج الدراجات الهوائية ثم تحولا إلى صناعة المحركات وناقلات الحركة، وعملت الشركة كمورد أساسي ومهم لشركات كبرى مثل شركة فورد موتور لتزويدها بالمكونات الحيوية.

سيارة دودج تشارجر موديل 2027

وأطلقت الشركة أول سيارة كاملة تحمل اسم "دودج براذرز" في عام 1914 وهي الطراز Model 30، وتميزت السيارات بكونها مصنوعة بالكامل من الفولاذ الصلب في وقت كانت فيه بقية السيارات تعتمد على الهياكل الخشبية، وتوفي الأخوان دودج عام 1920، وانتقلت ملكية الشركة لاحقاً حتى اشترتها شركة كرايسلر عام 1928.