قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سن 21 لـ45 سنة.. طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
الرئيس السيسي ينوه بدور البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية في دعم جهود التنمية بمصر
لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟
بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه
الطماطم بـ 40 جنيهًا.. الفلاحون يحذرون من موجة ارتفاع جديدة
جواو فيليكس يشعل أزمة في السعودية بعد هزيمة النصر أمام الاتحاد: «لو تكلمت سأفضح هذا الدوري»
جولة كتبت التاريخ وأسقطت البطل.. الهلال يطارد رقم الأهلي والاتحاد يشعل الدوري السعودي
الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف.. مصرع 5 عناصر خطرة فى مواجهة الشرطة وضبط مخدرات بـ 94 مليون جنيه
مدبولي يتفقد مصنع خيوط باستثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتفالاً بعيدها القومي.. الشرقية تفتتح 27 مشروعا تعليميا بـ514 مليون جنيه
في 15 بنكًا .. تراجع أسعار الدولار اليوم الأحد 6-9-2026 بمستهل التعاملات
منصة رقمية.. موعد مباراة طرابزون وجنتشلربيرليجي فى الدورى التركي والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إجازة التعاسة..شركة تسمح للموظفين بالتغيب عند سوء الحالة المزاجية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية العربية تقريرا عن منح سلسلة متاجر صينية موظفيها نوعًا غير معتاد من الإجازات يُعرف باسم «إجازة التعاسة».

وتأتي تلك الخطوة في إطار دعم صحتهم النفسية وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.

إجازة مدفوعة الأجر 

وتتيح شركة «بانغ دونغ لاي» للموظف الحصول على 10 أيام إضافية مدفوعة الأجر سنويًا، إذا كان يشعر بالحزن أو سوء الحالة المزاجية ولا يرغب في الذهاب إلى العمل.


والأغرب أن الإدارة لا يحق لها رفض طلب الإجازة، ويُعد رفضها مخالفة لسياسة الشركة، كما يعمل الموظفون 7 ساعات يوميًا.

تحسين بيئة العمل 

وأوضح التقرير أن موظفي الشركة يحصلون على عطلات نهاية الأسبوع وإجازة سنوية تتراوح بين 30 و40 يومًا، ضمن سياسة تقول الشركة إنها تستهدف تحسين بيئة العمل.

إجازة فضائية العربية الحالة المزاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

تطهير الجسم

بتطلع الميكروبات والبكتيريا من الجسم.. عشبة رخيصة تمتلك فوائد مذهلة

البروتين

اعرف كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار

الصلع

احترس| أدوية شهيرة تسبب الصلع عند الرجال.. دراسة تكشف التفاصيل

بالصور

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد