إجازة التعاسة..شركة تسمح للموظفين بالتغيب عند سوء الحالة المزاجية

عرضت فضائية العربية تقريرا عن منح سلسلة متاجر صينية موظفيها نوعًا غير معتاد من الإجازات يُعرف باسم «إجازة التعاسة».

وتأتي تلك الخطوة في إطار دعم صحتهم النفسية وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.

إجازة مدفوعة الأجر

وتتيح شركة «بانغ دونغ لاي» للموظف الحصول على 10 أيام إضافية مدفوعة الأجر سنويًا، إذا كان يشعر بالحزن أو سوء الحالة المزاجية ولا يرغب في الذهاب إلى العمل.



والأغرب أن الإدارة لا يحق لها رفض طلب الإجازة، ويُعد رفضها مخالفة لسياسة الشركة، كما يعمل الموظفون 7 ساعات يوميًا.

تحسين بيئة العمل

وأوضح التقرير أن موظفي الشركة يحصلون على عطلات نهاية الأسبوع وإجازة سنوية تتراوح بين 30 و40 يومًا، ضمن سياسة تقول الشركة إنها تستهدف تحسين بيئة العمل.