التضامن: تنفيذ 10 برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الشباب من ذوي الإعاقة

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من الأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة حول مواصلة الوزارة تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج التدريبية بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، وذلك خلال الفترة من يناير 2025 وحتى تاريخه.

وشملت الجهود تنفيذ عدد "10 " برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الشباب من ذوي الإعاقة وتأهيلهم للتطور الرقمي والمهني، وتضمنت مجالات: "التسويق الرقمي والإلكتروني، ريادة الأعمال، المهارات المهنية، بناء الهوية الاحترافية، كيفية كتابة السيرة الذاتية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه البرامج التدريبية 1580 متدربًا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، عززت الوزارة شراكاتها مع شركات ومصانع القطاع الخاص والبنوك لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث أسفر هذا التنسيق مع مديريات العمل بمحافظات الجمهورية عن تعيين 2,312 مواطناً من ذوي الإعاقة.

كما حققت الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة نتائج ملموسة خلال الفترة نفسها، شملت: تسجيل 24 شركة و27 مؤسسة عبر الشبكة، تسجيل عدد 1570 باحثا عن عمل

توفير 11 وظيفة وتقديم 3 خدمات رئيسية عبر المنصة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الإنجازات تأتي في إطار حرصها المستمر على تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وربطهم بفرص العمل المناسبة لطبيعة إعاقتهم ومؤهلاتهم، بما يسهم في تحقيق دمجهم الفعّال والمستدام في سوق العمل والمجتمع.