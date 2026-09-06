قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل: تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل «ملحمة عظيمة» لمشروع عملاق
من سن 21 لـ45 سنة.. طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
الرئيس السيسي ينوه بدور البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية في دعم جهود التنمية بمصر
لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟
بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه
الطماطم بـ 40 جنيهًا.. الفلاحون يحذرون من موجة ارتفاع جديدة
جواو فيليكس يشعل أزمة في السعودية بعد هزيمة النصر أمام الاتحاد: «لو تكلمت سأفضح هذا الدوري»
جولة كتبت التاريخ وأسقطت البطل.. الهلال يطارد رقم الأهلي والاتحاد يشعل الدوري السعودي
الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف.. مصرع 5 عناصر خطرة فى مواجهة الشرطة وضبط مخدرات بـ 94 مليون جنيه
مدبولي يتفقد مصنع خيوط باستثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتفالاً بعيدها القومي.. الشرقية تفتتح 27 مشروعا تعليميا بـ514 مليون جنيه
في 15 بنكًا .. تراجع أسعار الدولار اليوم الأحد 6-9-2026 بمستهل التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 41 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، التي انطلقت في 29 أغسطس الماضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي تعديات أو مخالفات وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة مباني بإجمالي مساحة 1112 متر مربع، و8 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة زراعة بإجمالي مساحة فدان واحد.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تمكنت كذلك من إزالة حالتين تعدي على متغيرات مكانية مباني بإجمالي مساحة 125 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 14 حالة تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة 10 قراريط و21 سهمًا، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لمختلف صور التعديات والتعامل الفوري معها.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ30 للإزالات بكل حسم، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى، والتعامل مع التعديات في المهد قبل تفاقمها، فضلًا عن متابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.

ووجه اللواء محمد علوان الأجهزة التنفيذية برفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف من أعمال الموجة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وصون مقدرات الدولة وحقوقها يمثل أولوية، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تعديات أو مخالفات.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال البناء، والإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات من خلال الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية على الرقمين (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

أسيوط إزالة 41 حالة تعدي الأراضي الزراعية أملاك الدولة الموجة الـ30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

الروضة الشريفة

حكم الصلاة في الروضة الشريفة خلال أوقات الكراهة.. الإفتاء توضح

أمين عام الأعلى للشئون الإسلامية ومفتي تشاد يتفقان على ‎فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والفكري

الأعلى للشئون الإسلامية ومفتي تشاد يتفقان على توسيع التعاون العلمي والفكري

الاوقاف

الأوقاف تنظم 1004 قافلة دعوية بمراكز الشباب بعنوان «معاملة النبي »

بالصور

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد