محافظ أسيوط: إزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 41 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، التي انطلقت في 29 أغسطس الماضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي تعديات أو مخالفات وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة مباني بإجمالي مساحة 1112 متر مربع، و8 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة زراعة بإجمالي مساحة فدان واحد.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تمكنت كذلك من إزالة حالتين تعدي على متغيرات مكانية مباني بإجمالي مساحة 125 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 14 حالة تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة 10 قراريط و21 سهمًا، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لمختلف صور التعديات والتعامل الفوري معها.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ30 للإزالات بكل حسم، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى، والتعامل مع التعديات في المهد قبل تفاقمها، فضلًا عن متابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.

ووجه اللواء محمد علوان الأجهزة التنفيذية برفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف من أعمال الموجة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وصون مقدرات الدولة وحقوقها يمثل أولوية، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تعديات أو مخالفات.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال البناء، والإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات من خلال الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية على الرقمين (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.