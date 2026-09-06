الأعياد اليهودية ترفع التأهب.. إسرائيل تحذر من هجمات تستهدف مواطنيها بالخارج

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه من مخاطر متزايدة قد تستهدف إسرائيليين ويهودًا في الخارج مع اقتراب الأعياد اليهودية، مشيرًا إلى استمرار ما وصفه بمحاولات تنفيذ هجمات من جانب إيران وحزب الله وفصائل فلسطينية مقاومة.

وفي تقييم أمني جديد صدر اليوم، الأحد، أبقى المجلس مستويات تحذير السفر القائمة دون إضافة دول جديدة، لكنه أكد أن المواجهة الإقليمية وتصاعد الخطاب المناهض لإسرائيل رفعا، بحسب تقديره، مستوى التهديد في عدد من المناطق.

وأبقى المجلس مصر، إلى جانب الأردن وقطر وأرض الصومال، ضمن المستوى الرابع لتحذيرات السفر، داعيًا الإسرائيليين إلى الامتناع عن السفر أو الوجود في هذه المناطق.

كما حذر من مخاطر مرتبطة بما وصفه بـ«إرهاب الأفراد»، مشيرًا إلى أن الهجمات قد تستهدف أماكن تجمع وفعاليات عامة ومراكز دينية ومجتمعية.

ودعا المسافرين إلى تجنب إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية، وعدم نشر مواقعهم الجغرافية عبر وسائل التواصل، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات، خصوصًا في الدول ذات مستويات التحذير المرتفعة.

وأشار المجلس كذلك إلى أن الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، المقررة الشهر المقبل، قد تشهد احتجاجات ومظاهرات قال إن بعضها قد يتسم بالعنف، وفق تقديراته الأمنية.