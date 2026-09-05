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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين أسيوط يحرر 2478 محضرًا للمخابز والأسواق خلال أغسطس

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، حصاد الحملات التموينية التي شنتها بمختلف مراكز المحافظة خلال شهر أغسطس، وقد أسفرت عن تحرير 2478 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق، وضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية والوقود المخالفة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6199 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة والأسماك المملحة ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط مصنعين للحلوى دون ترخيص، وكميات من الحلوى غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملات من ضبط 49 ألف لتر من السولار والبنزين، بعد قيام محطات وقود بالتصرف فيها وتجميعها دون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط 23 طن سكر بدون فواتير، و4650 كيلو أرز بدون فواتير، و50 كرتونة زيت بدون فواتير، و4200 كيس سكر تمويني ناقص الوزن.

وشملت المضبوطات أيضًا 3500 قطعة من مشروب سكري مجهول المصدر، وكميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وأخرى بدون فواتير، فضلًا عن ضبط زيوت طعام مستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولبن مدعم مخصص لوزارة الصحة.

وضبطت الحملات جزارًا لقيامه بتزوير أختام المجزر الحكومي، ومخزنًا بداخله أسطوانات تقطيع رخام مقلدة لعلامة تجارية شهيرة، بالإضافة إلى مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية يعمل دون ترخيص، مع ضبط المنتجات الموجودة بداخله.

وفي مجال السلع التموينية والدقيق، تم ضبط 231 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز لتجميعها بالمخالفة للقانون، فضلًا عن ضبط 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و115 شيكارة دقيق بلدي مدعم تصرف فيها أصحاب المخابز دون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط 40 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة.

كما حررت الحملات 35 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و8 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، ومحاضر لمستودعات لتصرفها في 130 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم دون وجه حق، إلى جانب 46 محضر غلق لتجار تموينيين.

وشملت المخالفات تحرير 20 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و9 محاضر لمزاولة النشاط دون ترخيص، و8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن 148 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفي مجال المخابز البلدية، حررت مديرية التموين 2133 محضرًا، تنوعت بين مخالفات نقص الوزن والمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف.

وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب في السلع والأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وبناءً على تعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية تموين أسيوط، بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط الحملات التموينية المواد الغذائية اللحوم والفراخ الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي السولار والبنزين

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