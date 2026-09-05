خلال افتتاح بازار القاهرة| طفل لمحافظ القاهرة: "عايز بسكوت".. والمحافظ يلبي طلبه

شهد افتتاح معرض “بازار القاهرة” بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر، اليوم، موقفًا إنسانيًا عفويًا مع أحد الأطفال بالدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وخلال جولة المحافظ داخل المعرض، اقترب منه طفل من ذوي متلازمة داون خلال جولة افتتاحية في بازار القاهرة وطلب منه الحصول على بعض البسكويت، قائلًا: «عايز بسكوت».

محافظ القاهرة

واستجاب محافظ القاهرة لطلب الطفل وحرص على تلبية رغبته، في مشهد عكس الجانب الإنساني والتلقائي خلال الجولة التفقدية للمعرض.

ويأتي افتتاح معرض «بازار القاهرة» في إطار جهود محافظة القاهرة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث يضم المعرض أكثر من 100 عارض، ويقدم مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات بتخفيضات تصل إلى 50% على بعض المنتجات



