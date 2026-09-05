الإعدام لـ سارة خليفة في تصنيع المخدرات.. والحبس 3 سنوات للاعتداء على سائقها

شهدت محاكم القاهرة، اليوم السبت، تطورات قضائية متعلقة بالمنتجة الفنية سارة خليفة، على خلفية قضيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق باتهامها في واقعة الاعتداء على شاب، والأخرى تتعلق بقضية تصنيع مواد مخدرة والاتجار بها.

أحكام في واقعة الاعتداء على سائقها

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، حكمها على سارة خليفة في القضية المتعلقة بالاعتداء على سائقها، حيث قضت بالسجن 3 سنوات بحقها، إلى جانب الحكم بالسجن 5 سنوات على متهم آخر ومصادرة الهاتف.

وخلال مرافعتها أمام المحكمة، قالت النيابة العامة إن سارة خليفة اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بينما أكد المجني عليه أقوالها، مشيرًا إلى أن المتهمة مارست معه، بحسب أقواله، أنواعًا من العذاب.

النيابة: ظهرت بصورة مغايرة لحقيقتها

وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهمة الأولى سارة خليفة ظهرت أمام الجميع بصورة مغايرة لحقيقتها، مضيفًا أن الوقائع، وفق وصفه، كشفت عن دورها في قيادة تشكيل ضم باقي المتهمين، وارتكاب جريمة الاعتداء على المجني عليه بدنيًا ونفسيًا.

تأجيل قضية تصنيع المخدرات

في قضية أخرى، قررت محكمة الجنايات، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع إلى جلسة 9 يونيو.

وخلال التحقيقات، قال أحد المتهمين إن قوات الشرطة داهمت مقر سكنه وأجرت عملية تفتيش، مؤكدًا أنه لم يُعثر بحوزته على أي مواد مخدرة، قبل اقتياده إلى قسم الشرطة.

وأضاف أنه جرى ترحيله عقب ذلك إلى مطار سفنكس في مصر، ثم نُقل إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معه في القضية.

تطورات متزامنة في القضيتين

وتأتي هذه التطورات في قضيتين منفصلتين، الأولى صدر فيها حكم بالسجن على سارة خليفة على خلفية واقعة الاعتداء، بينما شهدت القضية الأخرى المتعلقة بتصنيع المواد المخدرة تأجيلًا لجلسة لاحقة.