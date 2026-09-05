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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف حملات ضبط الأسواق ورفع الإشغالات والنظافة في أبنوب

تكثيف حملات ضبط الأسواق ورفع الإشغالات ومواصلة أعمال النظافة بمركز أبنوب
تكثيف حملات ضبط الأسواق ورفع الإشغالات ومواصلة أعمال النظافة بمركز أبنوب
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ورفع الإشغالات والتعديات، بالتوازي مع استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبورحمة رئيس المركز، كثفت جهودها في هذا الشأن، حيث تم شن حملة مكبرة على سوق الباعة الجائلين والإشغالات أمام المحال التجارية والمقاهي، بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي المتابعة والأزمات والإشغالات، وذلك بشوارع بورسعيد والتجارة والتحرير بمدينة أبنوب، لمتابعة مدى التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم، ورفع التعديات والإشغالات المخالفة، فضلًا عن متابعة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى استمرار أعمال النظافة اليومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن حملات النظافة بمركز أبنوب أسفرت عن رفع أكثر من 84 طنًا من المخلفات والتراكمات من الشوارع والميادين ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ومداخل القرى، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب واصلت، أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف القرى التابعة للمركز، حيث تم رفع 64 طنًا من مخلفات الشوارع والميادين والتراكمات، فيما قامت الوحدة المحلية بالحمام برفع 20 طنًا من المخلفات والتراكمات بقرية كوم أبو شيل والحمام، والتخلص الآمن منها.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة الميدانية ورفع الإشغالات المخالفة، والتعامل الفوري مع أي تعديات تعوق حركة المواطنين، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة وتسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة، والاستفادة من معدات الحملات الميكانيكية بالمركز والقرى، بما يشمل اللوادر والجليدرات والقلابات وسيارات الكنس الآلي، لتحقيق أعلى كفاءة في منظومة النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط الأسواق الأسعار الإشغالات التعديات أعمال النظافة مركز ومدينة أبنوب

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