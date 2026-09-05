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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: 459 فرصة عمل و1851 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة خلال أغسطس

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار دعم جهود مديرية العمل بالمحافظة في توفير فرص التشغيل اللائقة، ورفع كفاءة العمالة وتأهيلها، وتعزيز منظومة التفتيش والسلامة والصحة المهنية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يسهم في دعم سوق العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن تقرير مديرية العمل عن جهودها خلال شهر أغسطس 2026، برئاسة علي سيد، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، تضمن توفير 459 فرصة عمل للمواطنين المسجلين بقاعدة البيانات، فضلًا عن تسجيل 533 مواطنًا بمكاتب التشغيل، من بينهم 19 من ذوي الهمم تم تعيينهم و15 تم تسجيلهم، إلى جانب منح 1851 شهادة قياس مستوى المهارة وإصدار 1851 كارنيه مزاولة مهنة، بما يدعم تأهيل العمالة الفنية ورفع قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار اللواء محمد علوان إلى تكثيف أعمال السلامة والصحة المهنية، حيث تم التفتيش على 113 منشأة، والمشاركة في لجان منح تراخيص لـ53 منشأة، وتنفيذ ندوتين توعويتين وبحث 13 شكوى، فيما شملت حملات التفتيش العمالي المرور على 1081 منشأة يعمل بها 2504 عمال، وتحرير 80 محضرًا، وتنفيذ 5 ندوات عمالية، فضلًا عن 4 ندوات في مجال المفاوضة الجماعية.

وأضاف المحافظ أن جهود التشغيل الخارجي شملت استلام عقدي عمل من الوزارة، واستخراج وتسليم 18 عقدًا للمواطنين، والتنسيق مع 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج، بينما تلقت إدارة علاقات العمل 102 شكوى، تمت إحالة 97 منها إلى اللجنة القضائية واستكمال الإجراءات القانونية لباقي الشكاوى.

ولفت إلى استمرار جهود حماية المرأة والطفل، من خلال التفتيش على 62 منشأة في مجال عمل الطفل، ومتابعة ساعات العمل والراحة الأسبوعية، وتنظيم ندوات حول حقوق المرأة وريادة الأعمال والعنف والتحرش والتمكين الاقتصادي.

وأكد محافظ أسيوط استمرار دعم مديرية العمل لتوفير فرص التشغيل، ورعاية العمالة غير المنتظمة، ورفع كفاءة العمالة، وتعزيز الرقابة على المنشآت، وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يدعم خطط التنمية بالمحافظة.

أسيوط محافظ أسيوط مديرية العمل توفير فرص التشغيل العمالة غير المنتظمة توفير 459 فرصة عمل

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