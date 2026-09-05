درجات الحرارة على موعد مع مفاجأة.. الأرصاد تكشف ما ينتظر البلاد الأيام المقبلة

تستمر الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على البلاد، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة مقارنة بشهر أغسطس، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وفقًا لما كشفته منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء الصيفية ما زالت مستمرة، مع تحسن قيم درجات الحرارة مقارنة بشهر أغسطس.

وأوضحت أن البلاد ما زالت تعاني من ارتفاع في نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة اليوم تسجل 35 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بسبب الرطوبة.

طقس حار نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وأضافت أن الطقس الحار الرطب يستمر خلال ساعات النهار، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال فترة الليل.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح خلال فترة الليل، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء في الأماكن المفتوحة.

ارتفاع درجات الحرارة بداية من الاثنين

ونوهت منار غانم بوجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين المقبل، لتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من الاثنين المقبل.