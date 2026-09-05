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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

درجات الحرارة على موعد مع مفاجأة.. الأرصاد تكشف ما ينتظر البلاد الأيام المقبلة

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

تستمر الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على البلاد، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة مقارنة بشهر أغسطس، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وفقًا لما كشفته منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء الصيفية ما زالت مستمرة، مع تحسن قيم درجات الحرارة مقارنة بشهر أغسطس.

الأرصاد

وأوضحت أن البلاد ما زالت تعاني من ارتفاع في نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة اليوم تسجل 35 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بسبب الرطوبة.

طقس حار نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وأضافت أن الطقس الحار الرطب يستمر خلال ساعات النهار، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال فترة الليل.

الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من موجة ارتفاع في درجات الحرارة تصل لمستويات خطيرة

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح خلال فترة الليل، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء في الأماكن المفتوحة.

ارتفاع درجات الحرارة بداية من الاثنين

ونوهت منار غانم بوجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين المقبل، لتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة.

الأرصاد

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من الاثنين المقبل.

الأرصاد الحرارة الأجواء الصيفية الحارة منار غانم الرطوبة

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