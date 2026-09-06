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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مصنع لصناعة الفرش ومنتجات الأبواب والنوافذ

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع متخصص في صناعة الفرش وشرائط العزل ومنتجات وإكسسوارات الأبواب والنوافذ.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المصنع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعات التي تعتمد على المعرفة والخبرة الفنية المتقدمة، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتطوير الصناعة المصرية، مؤكدًا حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، في إطار مستهدفات الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

فيما أوضح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات التكميلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعزز توجهها نحو الصناعات المتخصصة لاسيما صناعة الفرش والأبواب والنوافذ ومواد التشطيبات، بما يدعم التكامل الصناعي بين المشروعات القائمة داخل المنطقة.

كما أشار إلى أن الهيئة تواصل استقطاب الصناعات المتخصصة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات الصناعية، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ودورها الفاعل في دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

وخلال جولته بالمصنع، شاهد رئيس الوزراء مختلف المراحل التصنيعية، بدءاً من تجهيز المواد المستخدمة في التصنيع وصولًا إلى المنتج النهائي، خاصة مراحل إنتاج الفرش.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من جاسون شو، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن المشروع مقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 36.5 ألف متر مربع، مؤكدًا أن المصنع يمتلك خطوط إنتاج متقدمة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 100 مليون متر، وباستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار.

وأضاف أن المصنع يتيح نحو 70 فرصة عمل، مع التركيز على التدريب ونقل المعرفة الفنية للعمالة المصرية بما يعزز من استدامة التشغيل.

مركز إقليمي للتصنيع والتصدير رئيس الوزراء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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