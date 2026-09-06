العثور على جثماني شابين في شوارع أسيوط.. الأمن يكثف تحرياته لكشف ملابسات الواقعة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط جهودها لكشف ملابسات العثور على جثماني شابين ملقَيَين بأحد شوارع قرية بصرة التابعة لمركز الفتح، في ظروف غامضة.

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بعثور الأهالي على جثماني شابين بأحد شوارع قرية بصرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز الفتح، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثماني «علي م. ع.»، 30 عامًا، و«أبانوب س. م.»، 17 عامًا، مقيمين بمركز الفتح، ويعملان في مجال نزح آبار الصرف الصحي.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الإيمان الجديدة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يخضع الجثمانان للطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط تحرياتها المكثفة، من خلال فحص موقع العثور على الجثمانين والاستماع إلى أقوال شهود العيان وتتبع المعلومات المتداولة، لكشف حقيقة ما حدث وتحديد ملابسات وفاة الشابين.

وتنتظر جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي والتحريات الأمنية النهائية، لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.