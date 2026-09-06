مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلي بمطروح

شهد الطريق الدولي الساحلي مطروح – الإسكندرية، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30، أمام قرية أبو مرقيق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بإصابات متنوعة.

انتقال الإسعاف

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما بدأت الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.