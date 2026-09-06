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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احذر.. حذف التطبيقات من «جوجل بلاي» خدعة قد تسرق أموالك

احذر.. حذف التطبيقات من "جوجل بلاي" خدعة قد تسرق أموالك
احذر.. حذف التطبيقات من "جوجل بلاي" خدعة قد تسرق أموالك
لمياء الياسين

خدعة يعتقدها الكثيرون وهي أن حذف العديد من التطبيقات من متجر جوجل بلاي تعني نهاية الخطر؟ الحقيقة الصادمة هي لا، فرغم قيام جوجل بحذف العديد من التطبيقات مؤخرًا بعد ثبوت تورطها في أنشطة مشبوهة، إلا أنها تظل نشطة على الهواتف التي ثُبتت عليها سابقًا لتستمر في خداع  المستخدمين وسرقة أموالهم.

إظهار سجل المكالمات والرسائل النصية 

 كشفت شركة الأمن السيبراني "ESET" عن حملة أطلقت عليها اسم "CallPhantom"، وضمت 28 تطبيقًا على "جوجل بلاي"، تجاوز إجمالي تحميلها 7.3 مليون مرة.

كانت التطبيقات تدّعي إمكانية إظهار سجل المكالمات والرسائل النصية وحتى سجل مكالمات واتساب لأي رقم هاتف، لكن "ESET" وجدت أن البيانات التي تعرضها تعد مختلقة وعشوائية ولا تمثل سجلات حقيقية.

 متجر جوجل بلاي

على الجانب الآخر، طلبت التطبيقات من المستخدمين إمكانية الدفع للوصول إلى هذه الخدمة الوهمية، وتراوحت الأسعار بين مستويات مختلفة، لتصل أعلى سعر رصدته "ESET" وقد يصل إلى حوالي 80 دولارًا، لذا لا تثق في تطبيق لمجرد أنه يبدو كأداة مفيدة مثل قارئ مستندات أو مدير ملفات، خصوصًا إذا طلب منك تحميل تحديث من داخل التطبيق بدلًا من تحديثه عبر المتجر.

ماذا تفعل لحماية بياناتك؟

فإذا كنت تتساءل ماذا تفعل إذا كنت تشك في وجود تطبيق ضار على هاتفك أو حمّلته من خارج متجر "جوجل بلاي"، أو لاحظت سلوكًا غير معتاد في الهاتف بعد تثبيته، فمن الأفضل فحص الجهاز.

لفحص الهاتف يدويًا: افتح متجر "جوجل بلاي" > اضغط على أيقونة ملفك الشخصي > اختر "Play Protect" > اضغط على "فحص".

من جانبها، توصي "جوجل" بإبقاء "Play Protect" مفعّلًا، وهو مفعّل افتراضيًا على أجهزة أندرويد المدعومة وإذا اكتشف "Play Protect" تطبيقًا ضارًا، فلا تتجاهل التحذير واحذف التطبيق إذا كان ذلك متاحًا.

أما إذا كان الهاتف قديمًا ولم يعد يحصل على تحديثات أمنية، فلا  تمنح التطبيقات صلاحيات لا تتناسب مع وظيفتها، واحرص على تحديث أندرويد باستمرار.

متجر جوجل بلاي أنشطة مشبوهة ملفك الشخصي تحديثات أمنية سجل المكالمات الرسائل النصية

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