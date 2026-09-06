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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث مفاجآت شاومي.. هاتف POCO ببطارية خارقة وسعر منخفض

POCO X8 Power
POCO X8 Power
شيماء عبد المنعم

كشفت العلامة التجارية بوكو POCO، التابعة لشركة شاومي عن هاتفها الجديد POCO X8 Power، والذي يستهدف المستخدمين الذين لا يهتمون كثيرا بالتصميم اللافت بقدر اهتمامهم بعمر البطارية.

ويأتي هاتف POCO X8 Power ببطارية من نوع السيليكون-كربون بسعة هائلة تبلغ 10000 مللي أمبير، لتكون بذلك أبرز نقاط القوة في الجهاز.

ولم تكتف “بوكو” بالسعة الكبيرة، إذ يدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط، وهو أمر مهم للغاية بالنظر إلى ضخامة البطارية، كما يمكن للهاتف شحن أجهزة أخرى بقدرة تصل إلى 27 واط.

وعلى الرغم من البطارية الضخمة، حافظ الهاتف على أبعاد ووزن مقبولين نسبيا، إذ يبلغ سمكه 8.65 ملم ويزن 229 جراما، وللمقارنة، يبلغ سمك iPhone 17 Pro Max نحو 8.75 ملم، بينما يتجاوز وزنه 230 جراما.

POCO X8 Power

شاشة AMOLED ومعالج متوسط
 

يتميز هاتف POCO X8 Power بشاشة مسطحة من نوع AMOLED بحجم 6.83 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودعم HDR10+ وDolby Vision، إضافة إلى سطوع أقصى يصل إلى 3500 شمعة.

ويقدم الهاتف كذلك مجموعة من ميزات حماية العين والألعاب، من بينها TÜV Triple Eye Protection، إلى جانب معدل أخذ عينات لمس يصل إلى 3200 هرتز عند تفعيل وضع Game Turbo.

وعلى مستوى الأداء، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 5، ما يعني أنه لا يستهدف منافسة الهواتف الرائدة التي تستخدم معالجات مثل Snapdragon 8 Elite Gen 5 من حيث القوة الخام.

ويتوافر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، مع استخدام معيار التخزين السريع UFS 4.1 في هذه الفئة.

POCO X8 Power

السعر 

تتعهد شاومي بتوفير أربعة تحديثات لنظام التشغيل وست سنوات من التحديثات الأمنية لهاتف بوكو X8 Power.

ويباع الهاتف في الهند بسعر يبلغ 35,999 روبية هندية، أي ما يعادل نحو 380 دولارا.

شاومي POCO X8 Power هاتف Poco مواصفات POCO X8 Power بوكو X8 Power

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