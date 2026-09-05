شاومي تطلق Poco X8 ببطارية 9000 مللي أمبير.. المواصفات والأسعار

كشفت العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي في وقت سابق من العام عن هاتفي Poco X8 Pro وPoco X8 Pro Max، والآن وسعت تشكيلتها بإضافة هاتف Poco X8 إلى جانب إصدار Poco X8 Power الذي يركز بشكل أكبر على عمر البطارية، لتمنح المستخدمين خيارا جديدا ضمن السلسلة.

مواصفات Poco X8

يتميز هاتف Poco X8 5G، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة، وبدقة 1.5K تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع أقصى يصل إلى 3500 شمعة، ودعم تقنيتي HDR10+ وDolby Vision.

وتوفر الشاشة أيضا معدل استجابة للمس يصل إلى 3200 هرتز بشكل لحظي، مع تغطية كاملة لمعيار الألوان DCI-P3، إلى جانب تقنية Wet Touch 2.0 التي تهدف إلى تحسين استجابة الشاشة عند استخدامها وهي مبللة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6s Gen 4 بسرعة قصوى تصل إلى 2.4 جيجاهرتز، إلى جانب معالج رسوميات Adreno.

Poco X8

بطارية ضخمة وشحن سريع



يحتوي هاتف Poco X8 على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 واط، إضافة إلى الشحن السلكي العكسي بقوة 22.5 واط.

وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

تحديثات طويلة وحماية قوية



يعمل Poco X8 بنظام أندرويد 16 مع واجهة شاومي HyperOS 3، وتتعهد الشركة بتوفير 4 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل و6 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويضم الهاتف أيضا مستشعر بصمة مدمجا في الشاشة، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ودعم شريحتي اتصال، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستيريو مع دعم Dolby Atmos.

وعلى مستوى المتانة، تحمي الشاشة طبقة Corning Gorilla Glass Victus 2، بينما يحمل الهاتف تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الغبار والمياه.

سعر Poco X8 وموعد طرحه



يتوافر هاتف Poco X8 للبيع في الهند بثلاثة إصدارات:

- بسعة 6 + 128 جيجابايت: بسعر 29999 روبية، ما يعادل نحو 320 دولارا.

- بسعة 8 + 128 جيجابايت: بسعر 32999 روبية، أي نحو 350 دولارا.

- بسعة 8 + 256 جيجابايت: بسعر 35999 روبية، أي نحو 380 دولارا.

ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف اعتبارا من 11 سبتمبر، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأسود والبرتقالي الناري والأبيض الثلجي.