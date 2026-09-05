قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف محطة الضبعة النووية 2026.. المستندات المطلوبة والرواتب وموعد التقديم
الجيش الأمريكي: ناقلات النفط جزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري
وليد مهدي يعتذر عن استكمال مهمته مع منتخب الناشئين
المؤتمر: الشائعات محاولة إخوانية لاستهداف وعي المصريين وضرب الثقة في مؤسسات الدولة
سعر الدولار الآن.. الجنيه يستعيد قوته والاحتياطي عند 55.07 مليار
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لعدم شن أي هجمات على موسكو من الآن وحتى الاثنين المقبل
الاتحاد الأوروبي يشدد قبضته.. 5 دول تتحرك لإنشاء مراكز لإبعاد المهاجرين خارج القارة العجوز
رمضان عبد المعز: الرضا من أعظم أخلاق سيدنا النبي.. فيديو
«الدفاع عن الأرض»: 19 بؤرة استيطانية وقيود جديدة على الفلسطينيين
القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات ومنصات إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي غرب مأرب
كيف تضبط وزارة الكهرباء منظومة التوزيع؟.. نائب رئيس الشركة القابضة يجيب
خلال افتتاح بازار القاهرة| طفل لمحافظ القاهرة: "عايز بسكوت".. والمحافظ يلبي طلبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق Poco X8 ببطارية 9000 مللي أمبير.. المواصفات والأسعار

Poco X8
Poco X8

كشفت العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي في وقت سابق من العام عن هاتفي Poco X8 Pro وPoco X8 Pro Max، والآن وسعت تشكيلتها بإضافة هاتف Poco X8 إلى جانب إصدار Poco X8 Power الذي يركز بشكل أكبر على عمر البطارية، لتمنح المستخدمين خيارا جديدا ضمن السلسلة.

مواصفات Poco X8

يتميز هاتف Poco X8 5G، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة، وبدقة 1.5K تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع أقصى يصل إلى 3500 شمعة، ودعم تقنيتي HDR10+ وDolby Vision.

وتوفر الشاشة أيضا معدل استجابة للمس يصل إلى 3200 هرتز بشكل لحظي، مع تغطية كاملة لمعيار الألوان DCI-P3، إلى جانب تقنية Wet Touch 2.0 التي تهدف إلى تحسين استجابة الشاشة عند استخدامها وهي مبللة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6s Gen 4 بسرعة قصوى تصل إلى 2.4 جيجاهرتز، إلى جانب معالج رسوميات Adreno.

Poco X8

بطارية ضخمة وشحن سريع
 

يحتوي هاتف Poco X8 على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 واط، إضافة إلى الشحن السلكي العكسي بقوة 22.5 واط.

وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

تحديثات طويلة وحماية قوية


يعمل Poco X8 بنظام أندرويد 16 مع واجهة شاومي HyperOS 3، وتتعهد الشركة بتوفير 4 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل و6 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويضم الهاتف أيضا مستشعر بصمة مدمجا في الشاشة، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ودعم شريحتي اتصال، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستيريو مع دعم Dolby Atmos.

وعلى مستوى المتانة، تحمي الشاشة طبقة Corning Gorilla Glass Victus 2، بينما يحمل الهاتف تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الغبار والمياه.

سعر Poco X8 وموعد طرحه
 

يتوافر هاتف Poco X8 للبيع في الهند بثلاثة إصدارات:

- بسعة 6 + 128 جيجابايت: بسعر 29999 روبية، ما يعادل نحو 320 دولارا.
- بسعة 8 + 128 جيجابايت: بسعر 32999 روبية، أي نحو 350 دولارا.
- بسعة 8 + 256 جيجابايت: بسعر 35999 روبية، أي نحو 380 دولارا.
ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف اعتبارا من 11 سبتمبر، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأسود والبرتقالي الناري والأبيض الثلجي.

Poco X8 شاومي مواصفات Poco X8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

زيت الزيتون

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

ترشيحاتنا

المسن

كان هيسافر العمرة.. وفاة مسن أسفل عجلات قطار أشمون بالمنوفية

الفاعليات

اليوم.. انطلاق منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى بمشاركة 15 دولة عربية

أرشيفية

العثور على جثة شاب طافية في بحر جمصة عقب غرقه منذ يومين

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد