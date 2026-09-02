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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

200 ميجابكسل وبطارية ضخمة.. شاومي تكشف عن وحشها الجديد Poco F9 Ultra

Poco F9 Ultra
Poco F9 Ultra
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي رسميا عن هاتفي Poco F9 Ultra وPoco F9 Pro، أحدث إصدارات سلسلة الهواتف التي تستهدف منافسة الأجهزة الرائدة من خلال تقديم مواصفات متقدمة وأسعار أقل من هواتف الفئة العليا التقليدية.

وتراهن شاومي في الجيل الجديد على بطاريات ضخمة، إذ يأتي Poco F9 Ultra ببطارية تبلغ سعتها 8050 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل في كلا الهاتفين.

منظومة تصوير ثلاثية
 

تضم هواتف Poco F9 Ultra وF9 Pro ثلاث كاميرات خلفية تشمل الكاميرا الرئيسية، وكاميرا مقربة، وكاميرا فائقة الاتساع.

ويحصل Poco F9 Ultra على كاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة مكافئة لبعد بؤري يبلغ 120 مم، وفتحة F/3، مع دعم التثبيت البصري للصورة، وهو ما يعادل تقريبا 5x.

أما الكاميرا فائقة الاتساع فتأتي بعدسة مكافئة لـ17 مم بفتحة F/2.4، مع مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وبزاوية تصوير تعادل نحو 0.7x.

ولم تكشف شاومي عن الأحجام الفعلية لمستشعرات هذه الكاميرات، إلا أن المواصفات تبدو مشابهة إلى حد كبير لتلك الموجودة في Poco F8 Ultra، الذي استخدم مستشعرا من نوع Type 1/2.76 بمساحة 20.4 مم مربع للكاميرا المقربة، ومستشعرا من نوع Type 1/2.88 بمساحة 18.6 مم مربع للكاميرا فائقة الاتساع.

Poco F9 Ultra

أما Poco F9 Pro، فيضم كاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب 2.5x، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وهي مواصفات تبدو أيضا قريبة من الجيل السابق.

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل


لكن العنصر الأبرز في الهاتفين هو الكاميرا الرئيسية ذات الدقة العالية التي تبلغ 200 ميجابكسل، وتستخدم الكاميرا عدسة واسعة بعدها البؤري المكافئ 24 مم وفتحة F/1.7، مع نظام تثبيت للصورة.

وبشكل افتراضي، تعتمد الكاميرا على تقنية دمج البكسلات لتقليل الدقة إلى 12.5 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل وفقا للإعداد المستخدم، بينما يمكن للمستخدم التقاط الصور بدقة 200 ميجابكسل كاملة من خلال وضع تصوير مخصص داخل تطبيق الكاميرا.

وتوصي الكاميرا باستخدام وضع 200 ميجابكسل في الأماكن ذات الإضاءة القوية، وهو أمر يرتبط بطريقة عمل مستشعرات Quad Bayer وتقنية دمج البكسلات.

Poco F9 Ultra

معالج Snapdragon وشاشة بتردد 185 هرتز
 

يقدم الهاتفان مواصفات قوية تضعهما ضمن الفئة العليا، ويعمل Poco F9 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما يعتمد Poco F9 Pro على نسخة "V" الأقل قليلا من المعالج نفسه.

ويأتي كلا الهاتفين بشاشات تدعم معدل تحديث يصل إلى 185 هرتز، مع سطوع أقصى معلن يبلغ 10000 شمعة.

لكن هذا الرقم الأخير يتحقق فقط على مساحة صغيرة جدا تبلغ نحو 1% من الشاشة، بينما يصل السطوع الأقصى الأكثر واقعية إلى 4500 شمعة عند تغطية مساحة تصل إلى 25% من الشاشة.

ويضم Poco F9 Ultra شاشة بقياس 6.9 بوصة، في حين يأتي F9 Pro بشاشة أصغر بقياس 6.59 بوصة.

بطارية 8050 مللي أمبير وشحن 100 واط


تستفيد الهواتف الجديدة من تقنية بطاريات السيليكون-كربون لتوفير سعات كبيرة دون زيادة كبيرة في الحجم.

ويأتي Poco F9 Ultra ببطارية ضخمة تبلغ 8050 مللي أمبير في الساعة، بينما تبلغ سعة بطارية Poco F9 Pro نحو 6330 مللي أمبير في الساعة.

ويدعم كلا الهاتفين الشحن السريع بقوة 100 واط سلكيا و50 واط لاسلكيا.

كما يمكن استخدام الهاتفين لشحن أجهزة أخرى، مع دعم الشحن العكسي بقوة تصل إلى 27 واط عبر السلك و22.5 واط لاسلكيا.

تعاون مع Bose ونظام صوتي محسن

وتحمل الهواتف علامة "Sound by Bose"، في إشارة إلى التعاون مع شركة Bose في مجال الصوتيات، وفي إصدار Ultra، تتكون المنظومة الصوتية من مكبرات ستيريو إلى جانب مضخم صوت فرعي مدمج بجوار وحدات الكاميرا في الجزء الخلفي من الهاتف، بينما لا يحصل إصدار Pro على مضخم الصوت الفرعي.

الأسعار 


يتوفر Poco F9 Ultra باللون الأسود أو الكرز الداكن، بينما يأتي Poco F9 Pro باللون الأسود والأبيض والأخضر.

ويمتاز إصدار Aurora Green بقدرته على التوهج في الظلام بعد تعرضه للضوء.

ويبدأ سعر Poco F9 Ultra من 799 دولارا أو 1099 يورو لإصدار يضم 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين.

في المقابل، يبدأ سعر Poco F9 Pro من 903 يورو لإصدار يضم 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين.

Poco F9 Ultra شاومي سعر Poco F9 Ultra

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