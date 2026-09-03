الحرباء والذكاء الاصطناعي.. موكوينا يكشف طريقته التدريبية مع بيراميدز

تحدث الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن فلسفته التدريبية وأسلوبه في قيادة الفريق، مؤكدًا أن عشقه لكرة القدم ورغبته الدائمة في التطور يمثلان الأساس الذي يعتمد عليه في عمله.

وقال موكوينا، في تصريحات تليفزيونية، إنه يعشق كرة القدم، موضحًا أن هدفه الأساسي هو الاستمتاع باللعبة والعمل على تطوير الفريق بصورة مستمرة.

وأوضح المدير الفني لبيراميدز أن طريقته في إدارة الفريق تختلف عن أسلوب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مشيرًا إلى أنه يحرص على إعداد اللاعبين للتعامل مع مختلف السيناريوهات التي يمكن أن تظهر خلال المباريات.

وأضاف أن دوره يتمثل في تجهيز كل لاعب لاختيار الحل المناسب والسلاح الذي يحتاجه وفقًا للموقف داخل الملعب، لافتًا إلى أنه يضع تدريبات صعبة أحيانًا تتجاوز في حدتها بعض أجواء المباريات، حتى يعتاد اللاعبون على التعامل مع الضغوط.

وتحدث موكوينا عن أهمية المرونة والتكيف في كرة القدم، مستشهدًا بالحرباء كنموذج على القدرة على التعامل مع تغير البيئة المحيطة، مؤكدًا أن اللاعبين يجب أن يمتلكوا القدرة نفسها عند مواجهة منافسين مختلفين وفي ملاعب وظروف متنوعة.

وأشاد المدرب الجنوب إفريقي بما قدمه يورتشيتش مع بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج الكروي، خاصة مع امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات إلى جانب العناصر الشابة والواعدة.

وشدد موكوينا على أن طموحات بيراميدز يجب أن تتجه نحو المنافسة على جميع البطولات، مؤكدًا أن الفريق يمتلك المقومات التي تجعله مطالبًا بتحقيق الألقاب.

وأشار موكوينا إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساعدان المدربين في اتخاذ القرارات، لكنهما لا يستطيعان تعويض العامل الإنساني، موضحًا أن بعض القرارات تعتمد على قراءة المدرب للموقف وحالة اللاعب.

وأكد المدير الفني أن الدافع الداخلي للاعبين أكثر تأثيرًا من أي محفز خارجي، خاصة عند خوض مباريات صعبة وفي أجواء جماهيرية وضغوط كبيرة، مشددًا في ختام تصريحاته على إيمانه بأن اللاعبين هم العنصر الأهم في كرة القدم.



