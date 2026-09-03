قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معايا فلوس.. طفل صعيدي يرفض 100 جنيه مكافأة ويفاجئ سائق ملاكي
مواعيد قطارات تالجو الخميس 3 سبتمبر 2026 من القاهرة وأسوان
«باشات»: السيسي عزّز الحضور المصري في إفريقيا بزيارات شملت مختلف مناطق القارة
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية
في المركز الخامس.. مصر تحصد 58 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
الحرباء والذكاء الاصطناعي.. موكوينا يكشف طريقته التدريبية مع بيراميدز
حاتم باشات: سد جوليوس نيريري ليس المشروع الوحيد لمصر في حوض النيل
البابا تواضروس يشرح قانون «لا تدينوا لكي لا تُدانوا» من الكاتدرائية المرقسية
عقب ارتفاعه أمس .. سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026
«لما حد يشكرني بكون فوق السحاب».. الصيدلي مينا يكشف كواليس عمله في توصيل الطلبات
رايان جيجز عن مواجهة ميسي: «كان غير قابل للإيقاف.. واختفى أمامي فجأة»
البابا تواضروس يحدد 5 مبادئ لـ "عدم الإدانة" في عظة الأربعاء بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحرباء والذكاء الاصطناعي.. موكوينا يكشف طريقته التدريبية مع بيراميدز

موكوينا
موكوينا
رباب الهواري

تحدث الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن فلسفته التدريبية وأسلوبه في قيادة الفريق، مؤكدًا أن عشقه لكرة القدم ورغبته الدائمة في التطور يمثلان الأساس الذي يعتمد عليه في عمله.

وقال موكوينا، في تصريحات تليفزيونية، إنه يعشق كرة القدم، موضحًا أن هدفه الأساسي هو الاستمتاع باللعبة والعمل على تطوير الفريق بصورة مستمرة.

وأوضح المدير الفني لبيراميدز أن طريقته في إدارة الفريق تختلف عن أسلوب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مشيرًا إلى أنه يحرص على إعداد اللاعبين للتعامل مع مختلف السيناريوهات التي يمكن أن تظهر خلال المباريات.

وأضاف أن دوره يتمثل في تجهيز كل لاعب لاختيار الحل المناسب والسلاح الذي يحتاجه وفقًا للموقف داخل الملعب، لافتًا إلى أنه يضع تدريبات صعبة أحيانًا تتجاوز في حدتها بعض أجواء المباريات، حتى يعتاد اللاعبون على التعامل مع الضغوط.

وتحدث موكوينا عن أهمية المرونة والتكيف في كرة القدم، مستشهدًا بالحرباء كنموذج على القدرة على التعامل مع تغير البيئة المحيطة، مؤكدًا أن اللاعبين يجب أن يمتلكوا القدرة نفسها عند مواجهة منافسين مختلفين وفي ملاعب وظروف متنوعة.

وأشاد المدرب الجنوب إفريقي بما قدمه يورتشيتش مع بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج الكروي، خاصة مع امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات إلى جانب العناصر الشابة والواعدة.

وشدد موكوينا على أن طموحات بيراميدز يجب أن تتجه نحو المنافسة على جميع البطولات، مؤكدًا أن الفريق يمتلك المقومات التي تجعله مطالبًا بتحقيق الألقاب.

وأشار موكوينا إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساعدان المدربين في اتخاذ القرارات، لكنهما لا يستطيعان تعويض العامل الإنساني، موضحًا أن بعض القرارات تعتمد على قراءة المدرب للموقف وحالة اللاعب.

وأكد المدير الفني أن الدافع الداخلي للاعبين أكثر تأثيرًا من أي محفز خارجي، خاصة عند خوض مباريات صعبة وفي أجواء جماهيرية وضغوط كبيرة، مشددًا في ختام تصريحاته على إيمانه بأن اللاعبين هم العنصر الأهم في كرة القدم.


 

موكوينا بيراميدز اخبار الرياضة دوري أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| شاومي تتحدى الجميع بجهاز Pad 9 Pro Max ولإطالة عمر بطارية جهازك الإلكتروني تعرف على قاعدة 80/20

تسلا FSD

بعد 7 سنوات من الوعود.. تسلا تستعد لـ تفادي الحفر بالقيادة الذاتية

هاتف Infinix Hot 70 Pro 5G

Infinix Hot 70 Pro 5G.. هاتف رائد ينطلق قريبا بشاشة خلفية مبتكرة

بالصور

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

البشرة
البشرة
البشرة

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد