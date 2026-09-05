سامسونج ترفع سقف المنافسة.. تسريب يكشف سرا مثيرا في هواتف Galaxy S27

لسنوات، التزمت سامسونج بحد أقصى يبلغ 45 واط للشحن السريع في هواتفها الرائدة، وحافظت على السرعة نفسها عبر عدة أجيال من أجهزتها، قبل أن تغير هذا النهج مع إطلاق Galaxy S26 Ultra الذي جاء لأول مرة بدعم الشحن بقوة 60 واط.

والآن، تشير شهادة اعتماد جديدة إلى أن سامسونج قد تستمر في تقديم سرعة الشحن نفسها مع هاتف Galaxy S27 Ultra المرتقب، والمثير للاهتمام أن أحد الطرازات الأخرى ضمن سلسلة S27 قد يحصل أيضا على دعم الشحن بقوة 60 واط.

Galaxy S27 Pro وS27 Ultra بشحن 60 واط



وأظهرت قاعدة بيانات منصة الاعتماد الصينية 3C ظهور هاتفين جديدين من سامسونج يحملان رقمي الطراز SM-S9570 وSM-S9580.

وبحسب قوائم قاعدة بيانات GSMA IMEI، من المتوقع أن يطرح الجهازان تجاريا باسم Galaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra، وهو ما قد يمثل سابقة بالنسبة لسامسونج، باعتبار أن الشركة تستعد لإطلاق أول هاتف رائد ضمن سلسلة Galaxy S يحمل اسم Pro.

وتكشف شهادة 3C أن كلا الهاتفين سيدعم الشحن السريع بقوة 60 واط. وكما هو الحال مع عدد من هواتف سامسونج الرائدة، لن تتضمن علب البيع بالتجزئة شاحنا، ما يعني أن المستخدم سيحتاج إلى شراء الشاحن بشكل منفصل إذا لم يكن يمتلك واحدا متوافقا.

ماذا عن Galaxy S27 وS27 Plus؟



وكان هاتف Galaxy S27، الذي يحمل رقم الطراز SM-S9520، ونسخة Galaxy S27 Plus برقم SM-S9650، قد ظهرا في قاعدة بيانات 3C في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشارت البيانات إلى أن Galaxy S27 الأساسي سيدعم شحنا بقوة 45 واط، بينما قد تكتفي نسخة S27 Plus بسرعة 27 واط.

ومن المتوقع أن تدعم جميع هواتف السلسلة الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

إطلاق مبكر محتمل في 2027



وبظهور Galaxy S27 وS27 Plus وS27 Pro وS27 Ultra في قاعدة بيانات 3C، تكون جميع هواتف سلسلة Galaxy S27 الأربعة قد حصلت على شهادة الاعتماد الصينية.

ويأتي ذلك في وقت مبكر بكثير مقارنة بسلسلة Galaxy S26، التي ظهرت في قاعدة بيانات 3C خلال يناير 2026، قبل أن تطرح رسميا في مارس من العام نفسه.

وقد يشير هذا الاعتماد المبكر إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق سلسلة Galaxy S27 في وقت مبكر من يناير 2027، وإن كان موعد الإطلاق الرسمي لم يعلن بعد.