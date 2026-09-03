عودة مفاجئة لـExynos.. سامسونج تختبر Galaxy S27 Ultra بأقوى معالجاتها المنتظرة

تستعد شركة سامسونج، بحسب تسريبات حديثة، لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S27 في وقت مبكر من العام المقبل، وسط توقعات بإجراء تغييرات على تشكيلة الهواتف الرائدة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال انضمام طراز جديد باسم Galaxy S27 Pro إلى سلسلة سامسونج القادمة، إلى جانب الإصدارات المنتظرة Galaxy S27 وGalaxy S27 Plus وGalaxy S27 Ultra.

والآن، تشير أحدث المعلومات إلى أن سامسونج قد تعيد استخدام معالجات Exynos في هاتفها الأعلى ضمن السلسلة، إذ يقال إن Galaxy S27 Ultra قد يتوفر بإصدار يعمل بمعالج Exynos 2700 في سوق واحد على الأقل.

وإذا صحت هذه المعلومات، فستكون هذه المرة الأولى منذ Galaxy S22 Ultra التي تستخدم فيها سامسونج معالج Exynos في أحد هواتف Ultra.

Galaxy S27 Ultra قد يعمل بمعالج Exynos 2700



وفقا لتقرير نشرته صحيفة Money Today الكورية الجنوبية، تعمل سامسونج على إصدار من Galaxy S27 Ultra مزود بمعالج Exynos 2700 المرتقب.

وتكتسب هذه المعلومة أهمية خاصة، خصوصا أن تقارير سابقة كانت قد رجحت اعتماد Galaxy S27 Ultra حصريا على معالج من شركة كوالكوم.

وفي حال تأكدت التسريبات، سيصبح Galaxy S27 Ultra أول هاتف من فئة Ultra يستخدم معالج Exynos منذ Galaxy S22 Ultra.

وكانت سامسونج قد اعتمدت آنذاك على معالجات Exynos وسنابدراجون في أسواق مختلفة، قبل أن تنتقل إلى استراتيجية الاعتماد على Snapdragon فقط في أجيال Ultra اللاحقة.

Galaxy S26 Ultra

Exynos 2700 قد يكون أقوى من الأجيال السابقة



قد تفسر التسريبات المتعلقة بمعالج Exynos 2700 سبب تفكير سامسونج في استخدامه داخل هاتفها الرائد والأعلى سعرا.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المعالج الجديد سيقدم تحسينات كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة، مع تركيز سامسونج على رفع أداء المعالج المركزي CPU، ومعالج الرسوميات GPU، وقدرات الذكاء الاصطناعي.

كما زعمت تسريبات سابقة أن Exynos 2700 قد يضم نواة أداء رئيسية تصل سرعتها إلى 5.0 جيجاهرتز.

وأشارت اختبارات أداء مسربة أيضا إلى أن المعالج قد يصبح أكثر قدرة على منافسة معالجات كوالكوم الرائدة القادمة، ما قد يمنح سامسونج فرصة لإعادة Exynos إلى هواتفها الرائدة دون التضحية بمستوى الأداء.

Galaxy S27 قد يأتي بتغييرات في التصميم والكاميرات



من المتوقع أن تحمل سلسلة Galaxy S27 نفسها عددًا من التغييرات، إلى جانب التحسينات في الأداء.

وبحسب التسريبات، قد تتكون السلسلة من أربعة طرازات هي Galaxy S27 وGalaxy S27 Plus وGalaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra.

كما يقال إن Galaxy S27 Ultra سيحصل على تصميم جديد للكاميرات الخلفية، مع بروز للكاميرات يحمل بعض أوجه التشابه مع لغة التصميم المستخدمة في هواتف iPhone Pro الحديثة.