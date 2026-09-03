إيراولا يعلن قائمة ليفربول في الدوري الإنجليزي.. موقف باركولا وأراوخو

أعلن أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة الريدز التي تضم 25 لاعبًا، للمشاركة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2026-2027.

وأوضح نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي أن القائمة قد تشهد تعديلات عقب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، المقرر أن تبدأ يوم الجمعة 1 يناير وتنتهي يوم الاثنين 1 فبراير.

وبحسب لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، يتعين على الأندية تسجيل قائمة تضم 25 لاعبًا كحد أقصى، على أن يكون من بينهم 17 لاعبًا على الأقل دون قيود خاصة، مع استكمال العدد باللاعبين المحليين.

وكان ليفربول أبرم عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزها التعاقد مع برادلي باركولا قادمًا من باريس سان جيرمان، ورونالد أراوخو من برشلونة، إلى جانب فيكتور مونيوز لاعب أوساسونا.

موقف باركولا من قائمة ليفربول

وشهدت القائمة وجود برادلي باركولا، ليصبح اللاعب ضمن العناصر المسجلة للمشاركة مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجديد، إلى جانب الوافد الجديد رونالد أراوخو.

وفي المقابل، لا تضم قائمة الـ25 لاعبًا عناصر ليفربول المصنفة تحت 21 عامًا، إذ تسمح لوائح البريميرليج لهؤلاء اللاعبين بالمشاركة دون الحاجة إلى تسجيلهم ضمن القائمة الأساسية.

ويُصنف اللاعب تحت 21 عامًا في موسم 2026-2027 إذا كان من مواليد 1 يناير 2007 أو بعده، وهو ما ينطبق على عدد من لاعبي ليفربول الشباب، من بينهم ليوني ونيوني وجاكيه.

قائمة ليفربول في الدوري الإنجليزي موسم 2026-2027

رونالد أراوخو، برادلي باركولا، أليسون بيكر، كونور برادلي، لوك تشامبرز، فيديريكو كييزا، هوجو إيكتيكي، واتارو إندو، جيريمي فريمبونج، كودي جاكبو، جو جوميز، ريان جرافنبيرخ، ألكسندر إيزاك، ياروس، كيركيز، مابايا، أليكسيس ماك أليستر، جيورجي مامارداشفيلي، جيمس ماكونيل، فيكتور مونيوز، دومينيك سوبوسلاي، كوستاس تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، فلوريان فيرتز، فريدي وودمان.