واتساب يصدم الملايين.. هواتف أندرويد شهيرة تخرج من الخدمة خلال 3 أيام

يستعد تطبيق واتساب لإيقاف العمل على عدد من الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام أندرويد، في خطوة قد تحرم آلاف المستخدمين في جنوب أفريقيا وغيرهم حول العالم من الوصول إلى التطبيق، خصوصا ممن يعتمدون على الهواتف الاقتصادية أو الأجهزة المستعملة.

الموعد الحاسم 8 سبتمبر 2026

اعتبارا من 8 سبتمبر 2026، سيتوقف واتساب عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظامي Android 5 Lollipop وAndroid 5.1.

وبالتالي، فإن المستخدمين الذين لا تستطيع هواتفهم الترقية إلى أندرويد 6 على الأقل سيفقدون القدرة على استخدام التطبيق.

وكان نظام أندرويد 5 قد أطلق في نوفمبر 2014، وتجاوزته منذ سنوات إصدارات أحدث، لكنه لا يزال مستخدما على نسبة محدودة من الأجهزة حول العالم.

هواتف شهيرة قد تتأثر



ومن بين الهواتف المعروفة التي أطلقت في الأصل بنظام أندرويد 5:

Samsung Galaxy S6

LG G4

Google Nexus 6



وقد يكون بعض هذه الأجهزة قادرا على تلقي تحديثات أحدث، لكن العديد من الهواتف القديمة والاقتصادية لن تتمكن من تجاوز إصدارات أندرويد القديمة.

ملايين المستخدمين حول العالم



ورغم أن أندرويد 5 لا يمثل سوى نسبة صغيرة من إجمالي الأجهزة المستخدمة عالميا، فإن قاعدة مستخدمي واتساب الضخمة، التي تقدر بنحو 3 مليارات مستخدم، تعني أن قرار إيقاف الدعم قد يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، من بينهم عدد كبير في جنوب أفريقيا.

نسخة احتياطية لواتساب

ماذا يفعل المستخدمون؟



ينصح المستخدمون الذين لا تزال هواتفهم تعمل بنظام أندرويد 5 باتخاذ عدد من الخطوات قبل الموعد النهائي، أبرزها:

- الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المحادثات بشكل منتظم.

التحقق مما إذا كان الهاتف يدعم الترقية إلى إصدار أحدث من أندرويد.

- التفكير في شراء هاتف أحدث إذا لم تكن الترقية ممكنة.

ومن المتوقع أن يرسل واتساب إشعارات داخل التطبيق إلى المستخدمين المتأثرين قبل دخول قرار إيقاف الدعم حيز التنفيذ.