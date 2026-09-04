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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دون مغادرة التطبيق.. واتساب يطلق ميزة جديدة لدفع الفواتير بضغطة واحدة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

لم يعد تطبيق واتساب WhatsApp، يقتصر على إرسال واستقبال الرسائل، إذ تواصل شركة “ميتا” توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها التطبيق، وهذه المرة عبر إطلاق ميزة جديدة لسداد الفواتير في السوق الهندية.

وأعلنت الشركة عن إطلاق ميزة جديدة لدفع الفواتير Bill Payments، التي تتيح لمستخدمي واتساب دفع مجموعة واسعة من الفواتير اليومية دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، بما في ذلك فواتير الكهرباء والغاز والمياه، إلى جانب رسوم FASTag، والتأمين، ومستحقات بطاقات الائتمان، وأقساط القروض.

وتعمل الخدمة عبر شبكة Bharat Connect، المعروفة سابقا باسم BBPS، وتوفر إمكانية سداد الفواتير لدى أكثر من 22700 جهة إصدار فواتير ضمن 30 فئة مختلفة.

واتساب يدخل في منافسة مباشرة مع Google Pay وPhonePe


ويضع إطلاق الخدمة واتساب في منافسة مباشرة مع منصات الدفع الرقمية الكبرى في الهند، وعلى رأسها PhonePe وGoogle Pay، اللتان تعتمدان بشكل كبير على شبكة Bharat Connect في خدمات دفع الفواتير.

وبحسب بيانات NPCI، تستحوذ المنصتان معا على أكثر من 80% من سوق المدفوعات الرقمية وخدمات المرافق في الهند عبر UPI، ما يجعل دخول واتساب إلى هذا القطاع خطوة مهمة في مساعي الشركة لاقتناص حصة من سوق المدفوعات اليومية.

خدمة دفع الفواتير على واتساب

كيف تعمل خدمة دفع الفواتير على واتساب؟


لاستخدام الخدمة، يحتاج المستخدم إلى الضغط على أيقونة الروبية الموجودة أعلى الشاشة الرئيسية في واتساب، ثم اختيار فئة الفاتورة ومزود الخدمة، وإدخال بيانات الحساب وتأكيدها.

بعد ذلك، يمكن إتمام عملية الدفع باستخدام UPI أو بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان.

وبمجرد دفع فاتورة عبر واتساب، يظهر مزود الخدمة ضمن الصفحة الرئيسية للمدفوعات، ما يتيح للمستخدم الوصول إليه بسرعة عند سداد الفاتورة مرة أخرى.

وتدعم الميزة أيضا إدارة عدة حسابات لدى مزود الفواتير نفسه، بحيث يمكن للمستخدم متابعة ودفع فواتير المنزل أو المكتب أو أفراد العائلة من مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات أو حسابات مختلفة.

كما تظهر فئات الفواتير التي يستخدمها المستخدم بشكل متكرر تلقائيا في الصفحة الرئيسية للمدفوعات، مع خيار عرض الكل للوصول إلى القائمة الكاملة التي تضم أكثر من 20 فئة.

وقالت واتساب إن الميزة الجديدة يجري طرحها تدريجيا في مختلف أنحاء الهند، على أن تصبح متاحة لجميع مستخدمي أجهزة أندرويد وiOS خلال الأسابيع المقبلة.

سداد الفواتير واتساب ميزة جديدة الهند

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