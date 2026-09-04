محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة بنويبع.. ودعوات لضحايا حادث الأتوبيس

أدى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة بمسجد الصديق بمدينة نويبع، وسط أهالي المدينة، بحضور اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، والشيخ السيد يوسف غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية، ومشايخ وعواقل المدينة.

وتأتي مشاركة محافظ جنوب سيناء في أداء صلاة الجمعة وسط أهالي نويبع، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومشايخ وعواقل المدينة، والوقوف على احتياجاتهم، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان: «سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. الأسوة الحسنة»، وتناولت سيرة النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، باعتباره القدوة والأسوة الحسنة في مختلف جوانب الحياة، وما تحمله سيرته العطرة من قيم ومبادئ سامية في التعامل مع الأسرة والمجتمع.

وأكدت الخطبة أهمية الاقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، في حسن الخلق والرحمة والتسامح وحسن معاملة الآخرين، بما يسهم في بناء أسرة متماسكة ومجتمع يسوده الترابط والمودة والرحمة.

وعقب الصلاة، دعا المصلون لضحايا حادث انقلاب أتوبيس نويبع، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل والعافية.

وحرص المحافظ، عقب أداء الصلاة، على مصافحة المصلين والالتقاء بأهالي المدينة ومشايخ وعواقل نويبع، والاستماع إلى عدد من مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا استمرار متابعة أوضاع المواطنين، والعمل على تلبية مطالبهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم