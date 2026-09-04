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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 20 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة 4-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يرتفع

استقر سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6350 جنيهًا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7257 جنيها للشراء و 7200 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 22 نحو  6652 جنيها للشراء و 6600 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6350 جنيهًا للشراء و 6300 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5442 جنيها للشراء و 5400 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.8 ألف جنيه للشراء و 50.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4376 دولار للشراء و 6375 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوققية الذهب سعر جرام الذهب

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