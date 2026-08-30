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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يطلق ثيمات جديدة للمحادثات على آيفون.. وخلفيات متحركة لأول مرة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب طرح ميزة جديدة لتخصيص مظهر المحادثات على أجهزة آيفون، بعد فترة قصيرة من رصد مؤشرات على تطويرها، لتمنح المستخدمين خيارات أوسع لتغيير شكل الدردشات والخلفيات.

وبحسب موقع WABetaInfo، بدأ واتساب طرح 5 فئات جديدة لمظاهر المحادثات، هي: المميزة، والطبيعة، والمتحركة، والبسيطة، والرسومات.

وكان الموقع قد رصد قبل نحو أسبوعين إشارات في أكواد التطبيق إلى وجود معارض جديدة للثيمات، قبل أن تبدأ الميزة في الظهور فعليا لدى بعض مستخدمي آيفون.

خلفيات متحركة تضيف لمسة جديدة للمحادثات

تضم الفئة المميزة مجموعة من أفضل الثيمات التي اختارها فريق التصميم في واتساب، بينما تقدم فئة الطبيعة تصاميم مستوحاة من المناظر الطبيعية والمساحات المفتوحة، لتظهر كخلفيات داخل شاشة المحادثة.

أما الفئة المتحركة فتعد أبرز الإضافات الجديدة، إذ توفر خلفيات تتحرك ببطء في خلفية المحادثات، ويضع واتساب أيقونة صغيرة باسم Live في أعلى يمين صورة معاينة الثيم، حتى يتمكن المستخدم من معرفة أن الخلفية متحركة قبل اختيارها.

ويحافظ واتساب على سرعة حركة منخفضة للخلفية، بهدف إضافة إحساس بالحيوية إلى شاشة المحادثة دون تشتيت انتباه المستخدم أثناء قراءة الرسائل.

ويشير WABetaInfo إلى أن هذا الاختيار يبدو مقصودا من الناحية التصميمية، إذ إن الحركة السريعة قد تشتت المستخدم أو تسبب شعورا بعدم الراحة لبعض الأشخاص، خصوصا من لديهم احتياجات تتعلق بإمكانية الوصول.

ثيمات واتساب

3 فئات أخرى لتغيير شكل الدردشة

وتقدم الفئة البسيطة خلفيات بسيطة بلون موحد، إذ تظهر باللون الأبيض عند استخدام الوضع الفاتح، وباللون الداكن عند تفعيل الوضع المظلم.

أما فئة الرسومات فتضم الخلفية الكلاسيكية المعروفة في واتساب، والمزينة برسومات وأنماط الـDoodle الشهيرة.

وبالإضافة إلى تغيير الخلفية، يعمل واتساب على تغيير لون فقاعات الرسائل تلقائيا وفقا للثيم الذي يختاره المستخدم، بما يمنح المحادثة مظهرا متناسقا.

ومع ذلك، وكما يحدث عادة مع تحديثات واتساب، قد لا تظهر الميزة لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، إذ يتم طرحها تدريجيا على أجهزة آيفون.

ومن المتوقع أن تتوسع إتاحة الثيمات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتصل إلى عدد أكبر من مستخدمي التطبيق.

واتساب آيفون ثيمات واتساب

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