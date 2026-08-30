نائب محافظ الوادي الجديد يشيد بدور الرائدات الريفيات في تعزيز خدمات تنظيم الأسرة

شارك محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم،افتتاح فاعليات الندوة التوعوية التي نظمتها إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية ، حول دعم صحة المرأة والطفل، وتعزيز الممارسات الصحية السليمة داخل الأسرة، وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود التوعية الصحية وتعزيز الوصول المباشر بالخدمات والمعلومات الصحية إلى المواطنين، بحضور الدكتور حسام صفوت مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة، وعدد من القيادات بقطاعي الصحة وتنظيم الأسرة.

وتناولت الندوة التي اقيمت بمقر إجتماعات مستشفي الخارجة التخصصى ، سبل تعزيز دور الرائدات الريفيات في الوصول إلى الأسر بمختلف قطاعات العمل، والتوعية بمخاطر الزواج المبكر والإنجاب المتكرر، وأهمية التغذية السليمة والوقاية والكشف المبكر، إلى جانب التعريف بالخدمات والمبادرات الصحية الداعمة لصحة المرأة والطفل ، وتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة.

وأكد نائب المحافظ أهمية مواصلة الرائدات الريفيات لدورهن المجتمعي بصورة أكثر فاعلية وتأثيرًا، باعتبارهن حلقة وصل مباشرة مع الأسر والفئات المستهدفة، مشيدًا بجهودهن في دعم منظومة التوعية والخدمات الصحية.