مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

أفادت القناة المحلية لشبكة "فوكس نيوز" بمصرع شخصين على الأقل، وإصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار وقع في مدينة ترنتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن الدافع وراء الجريمة لا يزال مجهولا حتى الآن، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، بحسب RT.

كما ورد بلاغ إلى شرطة ترنتون حوالي الساعة 00:25 (07:25 بتوقيت موسكو) من يوم 30 أغسطس، يفيد بوقوع إطلاق نار في أحد أحياء المدينة.

وعثرت قوات الإنفاذ وعند وصولها إلى موقع الحادث، على 11 شخصا مصابين بأعيرة نارية، توفي 2 منهم قبل وصول الشرطة، فيما تم نقل الـ 9 الآخرين إلى المستشفى.