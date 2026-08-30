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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت القناة المحلية لشبكة "فوكس نيوز" بمصرع شخصين على الأقل، وإصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار وقع في مدينة ترنتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن الدافع وراء الجريمة لا يزال مجهولا حتى الآن، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، بحسب RT.

كما ورد بلاغ إلى شرطة ترنتون حوالي الساعة 00:25 (07:25 بتوقيت موسكو) من يوم 30 أغسطس، يفيد بوقوع إطلاق نار في أحد أحياء المدينة.

وعثرت قوات الإنفاذ وعند وصولها إلى موقع الحادث، على 11 شخصا مصابين بأعيرة نارية، توفي 2 منهم قبل وصول الشرطة، فيما تم نقل الـ 9 الآخرين إلى المستشفى.

حادث إطلاق نار ترنتون نيوجيرسي الجريمة التحقيق الحادث

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